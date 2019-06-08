Экономика
Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала годаNews.ru 03:26
Иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд за пять месяцев текущего года. Согласно отчёту инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего сведения EPFR, худшей была неделя, завершившаяся 5 июня. За этот период из страны вывели $153 млн, а в предыдущие семь дней — $86 млн.
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с чего всё началось
Российские инвесторы замещают нерезидентов и поднимают индексы За пять месяцев 2019 года международные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд.Коммерсантъвчера в 19:03
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