Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала годаNews.ru 03:26

Российские инвесторы замещают нерезидентов и поднимают индексы За пять месяцев 2019 года международные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд.

с чего всё началось

Иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд за пять месяцев текущего года. Согласно отчёту инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего сведения EPFR, худшей была неделя, завершившаяся 5 июня. За этот период из страны вывели $153 млн, а в предыдущие семь дней — $86 млн.

Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала года

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