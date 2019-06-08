Экономика

Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала годаNews.ru 03:26

Иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд за пять месяцев текущего года. Согласно отчёту инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего сведения EPFR, худшей была неделя, завершившаяся 5 июня. За этот период из страны вывели $153 млн, а в предыдущие семь дней — $86 млн.
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с чего всё началось

$1 млрд покинул Россию

Российские инвесторы замещают нерезидентов и поднимают индексы За пять месяцев 2019 года международные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд.
Коммерсантъвчера в 19:03

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Бегство капиталов

Полит.ру07:58

Инвесторы бегут с российского рынка. С начала года иностранцы вывели акций на миллиард долларов, российский бизнес и того больше

Аргументы недели03:47

СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев

РБКвчера в 20:39

Инвесторы вывели 1 млрд долларов из России за 2019 год

Агентство Телеграф05:02

СМИ: иностранные инвесторы за 5 месяцев вывели из России более 1 млрд долларов

Pravda.Ru04:33

Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала года

News.ru03:26

$1 млрд покинул Россию

Коммерсантъвчера в 19:03
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Политика

Путин впервые обстоятельно высказался о Зеленском

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме высказался об украинском коллеге Владимире Зеленском, передает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Неизвестные ограбили дом депутата Рады

Неизвестные люди ворвались в дом депутата Верховной рады Олега Недавы под Киевом, связали работников и вынесли все ценное.
Обновлено в 08:35
Общество

В Минтруде рассказали о снижении числа женщин фертильного возраста

Число женщин фертильного возраста к 2033 году снизится на четверть, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции" на ПМЭФ.
Обновлено в 06:42
Футбол

Буффон может вернуться в «Парму»

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 07:33
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном

Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Ростове водитель грузовика насмерть сбил пешехода

Обновлено в 08:17
Культура

На Литейном закрасили стрит-арт с Иваном Васильевичем

Обновлено в 05:55
Происшествия

Голунову попросят продлить срок задержания на 72 часа

Директор издания "Медуза" Галина Тимченко заявила, что следствие намерено ходатайствовать в суде о продлении срока задержания журналиста Ивана Голунова на 72 часа.
Обновлено в 07:35
Наука

Установлен предел человеческой выносливости

Дополнительные исследования среди представителей других видов спорта, связанных с выносливостью, показали, что максимальный уровень энергопотребления человеческого тела при любых нагрузках резко падал до примерно одинакового значения.
Обновлено 06 июня в 11:55
Происшествия

В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе

Столичные следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия

На Кубани легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение

Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

Обновлено в 05:46
Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Члены ОНК Москвы проверили условия содержания журналиста Голунова

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили утром в субботу, 8 июня, задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в изоляторе временного содержания Западного административного округа.
Обновлено в 04:36
Экономика

Акимов заявил, что конкурс на создание системы контроля большегрузов может пройти осенью

Акимов отметил, что конкурс будет проведен, так как на создание системы, кроме компании "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузов "Платон"), претендует еще и "Ростелеком".
Обновлено в 09:04
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава на одной ТВ-рекламе зарабатывает почти 2 млн рублей

В агентстве «Телепрограмме» рассказали, что за рекламный ролик, который затем будет в течение трех месяцев жить на телевидении, Екатерине Варнаве с учетом налогов платят 1,7 миллиона рублей.
Обновлено в 07:00
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика

Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии

Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Политика

Кудрин рассказал, как победить триллионную коррупцию в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как победить в России триллионную коррупцию.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем

Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым

Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
Обновлено в 06:28
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