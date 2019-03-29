СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧСИзвестия 00:24

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей. Об ограниченности ресурсов королевства рассказал местной газете Klassekampen глава комитета по предупреждению ЧС провинции Финнмарк Ронни Шелдеруп.

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

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