Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧСИзвестия 00:24
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей. Об ограниченности ресурсов королевства рассказал местной газете Klassekampen глава комитета по предупреждению ЧС провинции Финнмарк Ронни Шелдеруп.
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Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Обновлено в 02:16
Политика
Конгрессмены получат отредактированный доклад Мюллера
Генеральный прокурор США Уильям Барр намерен предоставить конгрессу США отредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США.
Обновлено в 04:33
Космос
Первый марсианский вертолет совершил испытательный полет
За первые два дня испытаний марсианский вертолет, состоящий из более чем 1500 элементов, изготовленных из углепластика, авиационного алюминия, кремния, меди, фольги и пены, налетал одну минуту.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
В Twitter добавили улучшенный ночной режим Dark Mode
В социальной сети Twitter существенно доработали ночной режим работы в устройства, работающие на базе системы iOS.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В здании мэрии Назрани произошла стрельба
Стрельба из травматического оружия произошла в здании мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
Обновлено в 05:04
Интернет
«Яндекс» перестал делиться с Mediascope данными о своей аудитории
Крупнейшая интернет-компания в России – «Яндекс» – отказалась передавать данные о своей аудитории исследовательской компании Mediascope, заявил на конференции Digital brand day гендиректор Mediascope Руслан Тагиев.
Обновлено в 06:04
Политика
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Исаакия и Александринки
Ситуация вокруг статуса Исаакиевского собора Санкт-Петербурга является прерогативой городских властей.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Армия и оружие
НАТО вводит военные корабли в Черное море
Четыре боевых корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря для проведения совместных учений с Украиной и Грузией, 28 марта сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 году
Как уточняется в сообщении компании, начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, а уже к 2023-му пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек в год.
Обновлено в 04:52
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж смартфона iPhone XI от Apple
В Сети опубликовали первый чертеж готовящегося к премьере смартфона iPhone XI от американской компании Apple.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве
Обновлено в 05:52
Интернет
МТС запустила платформу для интернета вещей
Платформа МТС для интернета вещей позволит интегрировать в цифровую экосистему оператора все существующие в России проекты на основе IoT.
Обновлено в 06:43
Здоровье
ВИЧ-инфицированный впервые стал донором почки в США
Как сообщил университет Джона Хопкинса в Балтиморе, впервые в истории хирурги перенесли почку одного ВИЧ-инфицированного другому.
Обновлено в 01:18
Общество
Ученые посоветовали выловить не больше 292 косаток и белух в 2020 году
Ученые дальневосточных филиалов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) высказали рекомендации по вылову косаток и белух в 2020 году.
Обновлено в 06:35
Культура
Канал «Пятница» удалил шутку о пробующей наркотики Ивлеевой
Телеканал «Пятница» удалил из соцсетей упоминание о том, что ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева попробовала кокаин в Армении.
Обновлено в 05:26
Наука
Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые
Обновлено в 03:45
Экономика
Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения»
Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).
Обновлено в 04:33
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Москвичка месяц жила с телом умершего сына
В московском районе Гольяново женщина около месяца проживала в квартире рядом с телом умершего сына, сообщает 29 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:09
Экономика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика
Террористы уходят в «даркнет» и СНГ
Меры, которые предпринимают правоохранительные органы, позволили существенно снизить доступность экстремистского контента в общедоступных сегментах Интернета, поэтому вербовщики "уходят в так называемый глубокий Tor" и другие виды теневого сегмента, отметил Ильиных.
Обновлено в 06:38
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Экономика
С 1 апреля увеличатся социальные пенсии
В Хабаровском крае индексация затронет 30 тысяч получателей таких пенсий, в основном это инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети-сироты, пожилые неработающие граждане, не имеющие права на страховую пенсию (не имеющие стажа), граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, лица из числа малочисленных народов Севера.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроекту
Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительно проекта по строительству участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.
Обновлено в 05:34