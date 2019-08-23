с чего всё началось

По информации "Вестей", Москалькова намерена убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого руководитель портала РИА Новости Украина отказывается. В свою очередь, адвокат Вышинского Андрея Доманского заявил, что не располагает информацией о встрече подзащитного с омбудсменом.

СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским

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