СМИ сообщили о возможном слиянии двух военных корпораций СШАИзвестия 04:03

с чего всё началось

По информации источников издания, соглашение о превращении двух фирм в одну корпорацию может быть достигнуто в ближайшие дни. Совокупная капитализация Raytheon и United Technologies может достигнуть порядка $166 млрд, а годовой доход — $70 млрд.

СМИ сообщили о возможном слиянии двух военных корпораций США

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