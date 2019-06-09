Армия и оружие

СМИ сообщили о возможном слиянии двух военных корпораций СШАИзвестия 04:03

По информации источников издания, соглашение о превращении двух фирм в одну корпорацию может быть достигнуто в ближайшие дни. Совокупная капитализация Raytheon и United Technologies может достигнуть порядка $166 млрд, а годовой доход — $70 млрд.
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Компании United Technologies и Raytheon, которые работают в аэрокосмической и оборонной отраслях промышленности, ведут переговоры об объединении, сообщила газета
 The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Коммерсантъ02:21

Подробнее о событии

СМИ сообщили о возможном слиянии двух военных корпораций США

Известия04:03

WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США

Газета.Ru02:08

WSJ узнала о планах создать вторую по величине в мире оборонную компанию

Коммерсантъ02:21

Военно-промышленные компании США объединяются - The Wall Street Journal

Царьград02:37

Стало известно о возможном появлении гигантской оборонной корпорации в США

Lenta.ru00:39

WSJ анонсировала появление «корпорации-гиганта» в оборонной отрасли США

РБКвчера в 22:26

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

ТАССвчера в 18:43
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Обновлено в 00:27
Происшествия

Возгорание произошло на борту иностранного судна в Израиле

Информацию о возгорании на борту иностранного грузового судна, находящегося у побережья страны в Хайфском заливе, получили власти Израиля.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Энергетика

Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в Россию

«Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу»,— сказано в сообщении.
Обновлено в 03:46
Политика

Глава МЭР допустил увеличение предельной доли иностранных инвесторов

Орешкин уточнил: «Сейчас мы с компанией «Фортум» работаем по поводу доли иностранных инвесторов, которые могут быть в отдельных отраслях, и возможности изменения этих показателей, потому что коллеги хотят инвестировать, но есть определенные законодательные ограничения».
Обновлено в 04:08
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Глава МВД Молдавии заявил о подкупе протестующих Демпартией

Новый глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что узурпировавшая власть Демпартия не собирается сдаваться, поэтому платит людям, чтобы привезти их в Кишинев на протесты.
Обновлено в 02:38
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Происшествия

Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи

Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:08
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 миллиона рублей, увеличив свои доходы по сравнению с предыдущим годом почти на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 03:23
Футбол

Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций

Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
Обновлено в 03:00
Игры

Продажи Mordhau превысили 1 миллион копий

Команда разработчиков мультиплеерной средневековой экшн-игры Mordhau опубликовала сообщение на официальной веб-странице игры, в котором сообщается, что лишь за 1 месяц после релиза продажи игры перевалили за один миллион игровых копий.
Обновлено в 02:41
Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Спорт

Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами

Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено вчера в 11:21
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Общество

Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, как продюсера мог перепутать средство для очистки труб с соком.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Женщина и грудной ребенок погибли в ДТП в районе Березняков

В аварии погибли молодая женщина (около 30 лет) и грудной ребенок. Мужчина и двое мальчиков-младшеклассников получили травмы.
Обновлено в 02:52
Футбол

Моуринью может возглавить «Ньюкасл»

Отмечается, что португалец считает «Ньюкасл» клубом, который имеет потенциал, чтобы конкурировать с лучшими командами АПЛ за трофеи.
Обновлено в 02:43
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Музыка

Невзоров выступил на подтанцовке у Шнурова

Обновлено в 02:18
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских

Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.
Обновлено в 04:10
Авто

УАЗ поделился данными о модели для летательных аппаратов

Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
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