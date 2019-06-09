Армия и оружие
СМИ сообщили о возможном слиянии двух военных корпораций СШАИзвестия 04:03
По информации источников издания, соглашение о превращении двух фирм в одну корпорацию может быть достигнуто в ближайшие дни. Совокупная капитализация Raytheon и United Technologies может достигнуть порядка $166 млрд, а годовой доход — $70 млрд.
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с чего всё началось
Компании United Technologies и Raytheon, которые работают в аэрокосмической и оборонной отраслях промышленности, ведут переговоры об объединении, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Коммерсантъ02:21
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