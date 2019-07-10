Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ. Сам «Газпром» еще не публиковал свой отчет за второй квартал текущего года.

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

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