с чего всё началось

Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ. Сам «Газпром» еще не публиковал свой отчет за второй квартал текущего года.

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

Политика В США опубликован законопроект о санкциях против Саудовской Аравии Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США публично представили законопроект об ограничениях в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги и ситуацией в Йемене, передает РИА Новости.

Армия и оружие В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.

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Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.

Футбол Мусаев: ожидаем ещё пару приобретений Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.

Армия и оружие В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин» На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.

Происшествия В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.

Экономика Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.

Хоккей Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Технологии В России разработали платформу на основе искусственного интеллекта для защиты от техсбоев Российская компания Integrated Services Group (ISG), участвующая в развитии рынка "Нейронет" Национальной технологической инициативы, разработала виртуальную платформу на основе искусственного интеллекта, которая защитит сложные технические системы компаний и организаций от сбоев.

Общество Ущерб США от климатических катастроф в 2019 году превысил $1 млрд «С начала 2019 года (по состоянию на 9 июля) в США произошло шесть погодных и климатических катастроф с потерями, превышающими $1 млрд», — говорится в заявлении.

Финансы Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.

Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Политика Цискаридзе отреагировал на мат в эфире грузинского телеканала Журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, выступив с нецензурной бранью в адрес российского президента Владимира Путина, оскорбил самого себя.

Политика Предсказавшие «Болотную» эксперты отметили недоверие россиян к политикам Недоверие к лидерам С 2018 года у россиян меняется отношение к власти, провластным и оппозиционным политикам, а также оценка положения дел в стране.

Общество Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков Разнообразие и неоднородность Москвы может сыграть с ней злую шутку — эксперты всерьез говорят о финансовом и этническом расслоении, которое может привести к появлению самых настоящих гетто на окраинах города.

Общество На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".

Экономика Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».