Финансы

СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов УкраиныИзвестия 16:40

Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3. О этом сообщает издание UBR.ua со ссылкой на главу Нацбанка страны Якова Смолия. Вероятнее всего, резервы уменьшились из-за покупки валюты, поскольку Украине в мае нужно выплатить $2 млрд госдолга.
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
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