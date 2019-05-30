Финансы

СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов УкраиныИзвестия 16:40

Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд. О этом сообщает издание UBR.ua со ссылкой на главу Нацбанка страны Якова Смолия. Вероятнее всего, резервы уменьшились из-за покупки валюты, поскольку Украине в мае нужно выплатить $2 млрд госдолга.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина распродает золото, узнали СМИ

Газета.Ru14:38

Украина начала распродавать золотой запас

Аргументы и Факты14:36

Украина начала распродавать золотой запас

Lenta.ruвчера в 23:52

Украина распродает золотой запас из-за долгов

Московский Комсомолец04:00

Украина распродаёт запасы золота

News.ru00:54

Золотой запас Украины уходит за долги

REGNUM13:51

Украина начала распродавать свой золотой запас

VSE42 Новости00:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Политика

В Киеве анонсировали возможную встречу в «нормандском формате» в июле

«Нормандская четверка» (Россия, Украина, Франция и Германия) может провести встречу в середине июля.
Обновлено в 16:36
Космос

Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя

Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Общество

Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами

Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Музыка

Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Общество

Портал госуслуг, что это такое и зачем он нужен

Интернет развивается, причем с огромной скоростью, многую информацию мы ищем в интернете, и многие действия совершаем именно в интернете.
Обновлено в 17:20
Политика

Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»

Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Экономика

ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей

Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный банк России, сообщила о том, что ее ведомство поддерживает предложение об увеличении суммы страхования банковских вкладов граждан, сообщает ИА «REGNUM».
Обновлено в 12:57
Политика

Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Обновлено в 14:11
Общество

CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии

Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 15:58
Политика

Вашингтон призвал союзников отказаться от использования техники Huawei

Представитель США пообещал, что Вашингтон намерен содействовать альтернативам создания альтернативных Huawei телекоммуникационных сетей пятого поколения в США, Канаде и странах-союзниках.
Обновлено в 17:58
Происшествия

Двое взрослых и годовалый ребенок погибли в ДТП под Владимиром

В результате аварии трое человек погибли, среди них - маленький ребенок 2018 года рождения.
Обновлено в 18:18
Наука

Назван опасный для сердца напиток

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Авто

Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ

Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Часть фасада жилого дома обрушилась в Петроградском районе Петербурга

Обновлено в 18:31
Здоровье

Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области

Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.
Обновлено в 09:19
Политика

Россия отказалась продать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:19
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом

МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом в ближайшее часы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ

На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Футбол

Дзюба может перейти в английский клуб

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба может продолжить карьеру в английском «Вулверхэмптоне».
Обновлено в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное