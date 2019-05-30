Финансы
СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов УкраиныИзвестия 16:40
Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд. О этом сообщает издание UBR.ua со ссылкой на главу Нацбанка страны Якова Смолия. Вероятнее всего, резервы уменьшились из-за покупки валюты, поскольку Украине в мае нужно выплатить $2 млрд госдолга.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Политика
В Киеве анонсировали возможную встречу в «нормандском формате» в июле
«Нормандская четверка» (Россия, Украина, Франция и Германия) может провести встречу в середине июля.
Обновлено в 16:36
Космос
Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя
Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Музыка
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Общество
Портал госуслуг, что это такое и зачем он нужен
Интернет развивается, причем с огромной скоростью, многую информацию мы ищем в интернете, и многие действия совершаем именно в интернете.
Обновлено в 17:20
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Экономика
ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей
Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный банк России, сообщила о том, что ее ведомство поддерживает предложение об увеличении суммы страхования банковских вкладов граждан, сообщает ИА «REGNUM».
Обновлено в 12:57
Политика
Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
Обновлено в 14:11
Общество
CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии
Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 15:58
Политика
Вашингтон призвал союзников отказаться от использования техники Huawei
Представитель США пообещал, что Вашингтон намерен содействовать альтернативам создания альтернативных Huawei телекоммуникационных сетей пятого поколения в США, Канаде и странах-союзниках.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Двое взрослых и годовалый ребенок погибли в ДТП под Владимиром
В результате аварии трое человек погибли, среди них - маленький ребенок 2018 года рождения.
Обновлено в 18:18
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Авто
Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ
Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено в 12:39
Здоровье
Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области
Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.
Обновлено в 09:19
Политика
Россия отказалась продать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:19
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом в ближайшее часы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Футбол
Дзюба может перейти в английский клуб
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба может продолжить карьеру в английском «Вулверхэмптоне».
Обновлено в 09:25