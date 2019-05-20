Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы СбербанкаРоссийская газета 02:38
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант". По мнению собеседников издания, в сценарии работы электронных устройств могут быть недочеты.
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Политика
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 03:45
Авто
Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк
Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено 18 мая в 19:07
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei
По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста
Обновлено 18 мая в 14:44
Общество
Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья
В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
Обновлено в 01:59
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Страны ОДКБ проведут военные учения в РФ, Киргизии и Таджикистане
Страны - участницы ОДКБ в нынешнем году проведут шесть совместных военных учений.
Обновлено в 03:58
Политика
Российский миллиардер опроверг причастность к австрийскому скандалу
Женщина, замешанная в австрийском коррупционном скандале, которую представили как Алену Макарову — племянницу российского олигарха Игоря Макарова, не имеет к нему никакого отношения и ему не знакома, заявил сам бизнесмен 19 мая через своих представителей журналу Forbes.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Рудковская ревнует Плющенко к пушистой Фифе
Продюсер как-то раз заметила, что Плющенко, не дождавшись супруги, заснул с Фифой в обнимку, что вызвало у Яны ревность.
Обновлено в 03:46
Футбол
Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех
Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Здоровье
Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи
Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено вчера в 16:48
Здоровье
Названы бессимптомные опасные заболевания
Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами в порту Сабетта
Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами, которые пришли в поисках еды в порт Сабетта в Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 03:06
Кино
Осторожно, спойлеры: что показали в последней серии «Игры престолов»
Серый Червь выполняет приказ Дейенерис убить абсолютно всех и каждого последователя Серсеи Ланнистер.
Обновлено в 03:06
Политика
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке
По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления
Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Располневшая Анна Седокова довела себя до голодания
Певица Анна Седокова рассказала, что прибавила 1,5 килограмма.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье
Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Обновлено в 01:17
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56