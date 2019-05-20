Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы СбербанкаРоссийская газета 02:38

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант". По мнению собеседников издания, в сценарии работы электронных устройств могут быть недочеты.
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Клиенты Сбербанка жалуются на новую схему хищения из банкоматов

Коммерсантъ03:19

Сбербанк выступил с заявлением на фоне кражи денег у своих клиентов

URA.Ru02:29

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

РИА Новостивчера в 22:25

Участились случаи хищения денег с помощью банкоматов Сбербанка

Эхо Москвы03:00

«Коммерсантъ» узнал о новой схеме кражи денег через терминалы Сбербанка

RT на русскомвчера в 22:49

«Коммерсантъ» сообщил о новом способе мошенничества через терминалы Сбербанка

ТАСС01:03

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме кражи денег через терминалы Сбербанка

РБКвчера в 21:09
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Политика

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 03:45
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Авто

Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк

Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено 18 мая в 19:07
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Гаджеты

Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei

По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста

Обновлено 18 мая в 14:44
Общество

Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья

В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
Обновлено в 01:59
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства

Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Страны ОДКБ проведут военные учения в РФ, Киргизии и Таджикистане

Страны - участницы ОДКБ в нынешнем году проведут шесть совместных военных учений.
Обновлено в 03:58
Политика

Российский миллиардер опроверг причастность к австрийскому скандалу

Женщина, замешанная в австрийском коррупционном скандале, которую представили как Алену Макарову — племянницу российского олигарха Игоря Макарова, не имеет к нему никакого отношения и ему не знакома, заявил сам бизнесмен 19 мая через своих представителей журналу Forbes.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Рудковская ревнует Плющенко к пушистой Фифе

Продюсер как-то раз заметила, что Плющенко, не дождавшись супруги, заснул с Фифой в обнимку, что вызвало у Яны ревность.
Обновлено в 03:46
Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех

Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Здоровье

Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи

Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено вчера в 16:48
Здоровье

Названы бессимптомные опасные заболевания

Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Общество

Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами в порту Сабетта

Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами, которые пришли в поисках еды в порт Сабетта в Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Астрахани пьяная автоледи насмерть сбила пенсионерку на переходе

Обновлено в 02:13
Кино

Осторожно, спойлеры: что показали в последней серии «Игры престолов»

Серый Червь выполняет приказ Дейенерис убить абсолютно всех и каждого последователя Серсеи Ланнистер.
Обновлено в 03:06
Политика

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Происшествия

Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления

Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Единоборства

Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Обновлено в 03:08
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Обновлено в 02:24
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Располневшая Анна Седокова довела себя до голодания

Певица Анна Седокова рассказала, что прибавила 1,5 килограмма.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье

Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Обновлено в 01:17
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
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