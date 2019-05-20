СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы СбербанкаРоссийская газета 02:38

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант". По мнению собеседников издания, в сценарии работы электронных устройств могут быть недочеты.

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

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