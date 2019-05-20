Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалыРБК 06:50

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка. По данным газеты, злоумышленник, не вставляя карту, выбирает в терминале какую-либо операцию и затем отходит, не завершив ее. На завершение операции дается 90 секунд.
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Сбербанк прокомментировал данные о новых способах мошенничества

RT на русском04:39

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

РИА Новости04:26

«Коммерсантъ» сообщил о новом способе мошенничества через терминалы Сбербанка

ТАСС01:03

Клиенты Сбербанка жалуются на новую схему хищения из терминалов

Коммерсантъ03:19

Сбербанк выступил с заявлением на фоне кражи денег у своих клиентов

URA.Ru02:29

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

РБК06:50

Участились случаи хищения денег с помощью банкоматов Сбербанка

Эхо Москвы03:00
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Политика

Зеленский вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:23
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Зеленскому передали послание от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Кино

Исполнители главных ролей «Людей Икс» рассказали о впечатлениях от посещения Москвы

Обновлено в 04:19
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Обновлено в 04:50
Происшествия

СК завел дело после избиения подростка в Новосибирске

Обновлено в 05:33
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Обновлено в 06:23
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Политика

Соратника Порошенко увезли на скорой с инаугурации Зеленского

Экстренная помощь медиков понадобилась члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку во время инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:46
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Челябинске гражданина США отправили в колонию за порносъемки

Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Лэнгу, который вместе с челябинской помощницей занимались изготовлением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
Обновлено в 05:22
Экономика

В России может появиться виртуальная экономическая зона

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Политика

Транзит российской нефти через Украину вновь приостановили

Транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину в сторону ЕС возобновлялся в понедельник, однако вновь был приостановлен по техническим причинам.
Обновлено в 06:53
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Здоровье

Врачи посоветовали отказаться от привычки сразу заправлять постель

Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Экономика

Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФ

В первом квартале 2019 года рост инфляции в России происходил одновременно с падением доходов населения.
Обновлено в 04:42
Экономика

Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малоимущих

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести в РФ прогрессивный подоходный налог, что позволит увеличить бюджетные расходы на социальную сферу.
Обновлено в 06:58
Экономика

Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 раза

Чистая прибыль "РусАгро" по МСФО за 1 квартал 2019 года составила 1,422 млрд рублей ($22 млн) против 210 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер

Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
Обновлено в 05:19
Происшествия

ГИБДД проверит видео, в котором Загитова едет без прав на автомобиле

Обновлено в 06:20
Здоровье

Выпускникам рекомендовали не принимать успокоительное перед ЕГЭ

Выпускникам не стоит принимать успокоительные препараты перед экзаменами из-за риска снижения работоспособности или аллергической реакции, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Клинической психиатрической больницы имени Алексеева столичного департамента здравоохранения Никита Чернов.
Обновлено в 02:28
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Политика

Министр обороны Украины Полторак подал в отставку

Обновлено в 04:14
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
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