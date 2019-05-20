Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалыРБК 06:50
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка. По данным газеты, злоумышленник, не вставляя карту, выбирает в терминале какую-либо операцию и затем отходит, не завершив ее. На завершение операции дается 90 секунд.
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Политика
Зеленский вступил в должность президента Украины
Обновлено в 03:23
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленскому передали послание от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Кино
Исполнители главных ролей «Людей Икс» рассказали о впечатлениях от посещения Москвы
Обновлено в 04:19
Происшествия
СК завел дело после избиения подростка в Новосибирске
Обновлено в 05:33
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Обновлено в 06:23
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Политика
Соратника Порошенко увезли на скорой с инаугурации Зеленского
Экстренная помощь медиков понадобилась члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку во время инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:46
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Челябинске гражданина США отправили в колонию за порносъемки
Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Лэнгу, который вместе с челябинской помощницей занимались изготовлением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
Обновлено в 05:22
Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зона
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Транзит российской нефти через Украину вновь приостановили
Транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину в сторону ЕС возобновлялся в понедельник, однако вновь был приостановлен по техническим причинам.
Обновлено в 06:53
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Здоровье
Врачи посоветовали отказаться от привычки сразу заправлять постель
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Экономика
Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФ
В первом квартале 2019 года рост инфляции в России происходил одновременно с падением доходов населения.
Обновлено в 04:42
Экономика
Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малоимущих
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести в РФ прогрессивный подоходный налог, что позволит увеличить бюджетные расходы на социальную сферу.
Обновлено в 06:58
Экономика
Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 раза
Чистая прибыль "РусАгро" по МСФО за 1 квартал 2019 года составила 1,422 млрд рублей ($22 млн) против 210 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер
Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Выпускникам рекомендовали не принимать успокоительное перед ЕГЭ
Выпускникам не стоит принимать успокоительные препараты перед экзаменами из-за риска снижения работоспособности или аллергической реакции, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Клинической психиатрической больницы имени Алексеева столичного департамента здравоохранения Никита Чернов.
Обновлено в 02:28
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Политика
Министр обороны Украины Полторак подал в отставку
Обновлено в 04:14
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45