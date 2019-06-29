Политика

СМИ сообщили о розыгрыше Трампа над саудовским принцемРБК 21:26

Президент США Дональд Трамп на заседании G20 подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает портал AjelNews24.
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с чего всё началось
В своем Twitter издание опубликовало
 короткую запись, на которой видно, как американский лидер, проходя к своему месту в зале, слегка похлопал принца по плечу.
РБК21:26

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