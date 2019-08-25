Экономика

РБКРБКСМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
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с чего всё началось

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

РБК01:45

Торговать по потребностям. Из–за запрета возвращать нераспроданные продукты исчезли некоторые товары

DP.RU00:42

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Коммерсантъвчера в 18:42

«Ъ»: зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка

ТАССвчера в 23:01

Импортная органическая продукция может исчезнуть с российских прилавков

Вести.Ruвчера в 21:27

Импортные органические продукты могут исчезнуть из российских магазинов

News.ruвчера в 20:41

СМИ: Импортная здоровая пища может исчезнуть с российских прилавков

Life.ru00:04
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет

Вечерняя Москва вчера в 21:52
Происшествия

При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек

RT на русском 01:42
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 рабочих

Двенадцать человек могут находиться под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:03
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Экономика

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

Forbes составил шестой ежегодный рейтингсамых богатых семейных кланов России.
РБК 02:05
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Армия и оружие

«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Майли Сайрус выбросила на помойку вещи Лиама Хемсворта

26-летняя Майли Сайрус хочет как можно быстрее забыть о своем неудавшемся браке с Лиамом Хемсвортом.
7Дней.ру вчера в 08:30
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru вчера в 13:08
Общество

Непогода нарушила работу общественного транспорта Владивостока

Из-за непогоды в работе общественного транспорта Владивостока наблюдаются перебои.
Коммерсантъ вчера в 21:26
Энергетика

BP заявила о продаже всех активов на Аляске

Телеканал RTVI вчера в 18:58
Политика

Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

В Саратове три человека погибли в результате ДТП

В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59
Общество

Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя

Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
Lenta.ru вчера в 09:04
Политика

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Технологии

Telegram выпустит свою криптовалюту Gram

По сообщениям СМИ, мессенджер Telegram выпустит свою криптовалюту Gram в течение ближайших 2 месяцев.
ФедералПресс вчера в 21:46
Космос

NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

РБК вчера в 21:58
Общество

Подъезд к аэропорту Владивостока был ограничен из-за подтопления

Говорит Москва 01:27
Общество

Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября

Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Политика

Эрдоган назвал тесным салон нового российско-китайского самолета CR929

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в Подмосковье, в ходе которого осмотрел российско-китайский самолет CR929 и остался недоволен, сообщает mk.ru.
Газета.Ru вчера в 11:52
Наука

Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком

Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Происшествия

Девять человек пострадали после опрокидывания машины под Волгоградом

Как отмечается, в результате инцидента пострадали 9 человек - водитель и 8 пассажиров.
Газета.Ru 01:55
Технологии

Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G

Китай планирует до конца года построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах страны, заявил глава департамента информации и коммуникаций министерства промышленности и информатизации КНР Хань Ся.
РИА Новости 01:44
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

ТАСС вчера в 23:45
Происшествия

В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей

Японские власти эвакуируют 847,5 тысяч человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей, сообщило главное пожарное управление страны, играющее роль МЧС.
РИА Новости 00:41
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика

В США позвали весь мир на торговую войну с Китаем

Если какие-то страны хотят завершения торгового противостояния США и Китая, то они должны помочь Вашингтону надавить на Пекин.
Lenta.ru 00:11
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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