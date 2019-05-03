СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в РоссииИзвестия 17:50

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти. Об этом 3 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в просьбе указаны 900 тыс. т, добычу которых нужно сократить до 7 мая.

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

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