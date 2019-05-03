Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в РоссииИзвестия 17:50
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти. Об этом 3 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в просьбе указаны 900 тыс. т, добычу которых нужно сократить до 7 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:40, Ашберн
Экономика
G7, МВФ и Нацбанк Украины обсудили риски, связанные с решениями судов по Приватбанку
Члены правления Национального банка Украины (НБУ) обсудили с послами "Большой семерки" и представителями Международного валютного фонда (МВФ) решения украинских судов по Приватбанку, а также текущее состояние украинской экономики и банковского сектора, сообщает в пятницу пресс-служба НБУ.
Обновлено в 08:14
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Политика
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.
Обновлено в 21:13
Гаджеты
У Tesla нашли проблемы с аккумуляторами
В автомобилях Tesla нашли проблемы с аккумуляторами.
Обновлено в 11:44
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
«Не может человек быть таким идеальным!»: Лобода похвасталась точеной фигурой в купальнике
На своей странице в социальной сети Instagram певица поделилась несколькими снимками в сплошном черном купальнике, который, тем не менее, выгодно подчеркивает точеную фигуру артистки.
Обновлено в 20:33
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности
КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Экономика
Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 00:25
Футбол
«Майнц» вырвал ничью в матче с «Лейпцигом»
Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена» и завершилась со счётом 3:3. Автором первого гола стал защитник «Лейпцига» Лукас Клостерман на 20-й минуте матча.
Обновлено в 16:30
Политика
Депутат Рады опубликовал видеообращение к Зеленскому
Украинский депутат Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 20:29
Общество
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Кино
В «Союзмультфильме» оценили идею снять продолжение «Ну, погоди!»
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о своем отношении к идее снять продолжение мультсериала «Ну, погоди!».
Обновлено в 20:21
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы
Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено в 12:55
Общество
На Петербург обрушился снегопад
Снег и сильные порывы ветра обрушились на Петербург в пятницу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09