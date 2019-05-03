Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в РоссииИзвестия 17:50

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти. Об этом 3 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в просьбе указаны 900 тыс. т, добычу которых нужно сократить до 7 мая.
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Reuters: нефтяники РФ могут сократить добычу в ожидании возобновления экспорта по «Дружбе»

ТАСС17:10

СМИ: Россия может сократить добычу нефти на 10%. Всему виной «Дружба»

Фонтанка.Ру14:09

Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters

Газета.Ru16:08

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти на 900 тысяч тонн до 7 мая

Эхо Москвы18:06

Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

РБК14:59

В России хотят сократить добычу нефти после скандала на «Дружбе»

URA.Ru16:11

Reuters: Россия может сократить добычу нефти на 10% в ближайшие дни

Ведомости13:02
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Обновлено в 09:08
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Общество

Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена

По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.
Обновлено вчера в 21:45
Кино

Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека

Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске

Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давилу Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Общество

В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»

Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Технологии

Facebook может начать платить пользователям за просмотр рекламы

Руководство социальной сети Facebook рассматривает возможность выплаты вознаграждения своим пользователям за просмотр рекламы.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Политика

Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Политика

Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница

Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Космос

SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Футбол

«Севилья» дома разгромно проиграла «Леганесу»

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» принимала «Леганес» и пропустила три безответных мяча.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Игры

Mortal Kombat попала в «Мировой зал славы видеоигр»

Нашумевшая в своё время игра Mortal Kombat, выпущенная в 1992 году, смогла завоевать такую популярность, что её внесли в "Мировой зал славы видеоигр".
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Порошенко обсудил с главой МВФ возможную приватизацию Приватбанка

Президент Украины Петр Порошенко обсудил решение суда о приватизации ранее национализированного Приватбанка с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
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Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

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Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле

Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.
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Ученые возможно, заметили черную дыру, проглотившую нейтронную звезду

Ученые менее всего уверены в возможности гравитационных волн от столкновения нейтронной звезды и черной дыры.
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Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
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Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу задержанных в России украинских моряков 10 мая, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 10:20
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