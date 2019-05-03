Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в РоссииИзвестия 17:50

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти. Об этом 3 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в просьбе указаны 900 тыс. т, добычу которых нужно сократить до 7 мая.
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Reuters: нефтяники РФ могут сократить добычу в ожидании возобновления экспорта по «Дружбе»

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В России хотят сократить добычу нефти после скандала на «Дружбе»

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СМИ: Россия может сократить добычу нефти на 10%. Всему виной «Дружба»

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Эхо Москвы18:06

Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

РБК14:59

Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters

Газета.Ru16:08

Reuters: Россия может сократить добычу нефти на 10% в ближайшие дни

Ведомости13:02
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Безработица в США упала до уровня 1969 года

Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
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Медики боролись за звание лучшего врача и лучшего специалиста со средним медицинским или фармацевтическим образованием.
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СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
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Эксперты рассказали, почему мыть сырую курицу категорически нельзя

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Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске

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Обновлено в 02:00
Футбол

СМИ: «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича

Мадридский футбольный клуб "Реал" согласовал с немецким "Айнтрахтом" трансфер сербского нападающего Луки Йовича, сообщает As.
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Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

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Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
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Игры

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Технологии

Киберхимия: школу можно будет «взорвать» в виртуальной реальности

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Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Экономика

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Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
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Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции

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«Севилья» дома разгромно проиграла «Леганесу»

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» принимала «Леганес» и пропустила три безответных мяча.
Обновлено в 16:52
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