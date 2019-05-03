Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в РоссииИзвестия 17:50
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти. Об этом 3 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в просьбе указаны 900 тыс. т, добычу которых нужно сократить до 7 мая.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Экономика
Безработица в США упала до уровня 1969 года
Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Во Владимирской области назвали лучших врачей региона
Медики боролись за звание лучшего врача и лучшего специалиста со средним медицинским или фармацевтическим образованием.
Обновлено в 07:39
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Здоровье
Эксперты рассказали, почему мыть сырую курицу категорически нельзя
Эксперты в области здравоохранения из США предостерегают людей против мытья сырой курицы перед ее приготовлением.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске
Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Футбол
СМИ: «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича
Мадридский футбольный клуб "Реал" согласовал с немецким "Айнтрахтом" трансфер сербского нападающего Луки Йовича, сообщает As.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму
Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Игры
Вышли системные требования для Rage 2
Bethesda опубликовала системные требования для Rage 2. Минимальные требования: процессор Intel Core i5-3570 или AMD Ryzen 3 1300X, 8 гигабайт оперативной памяти, 50 гигабайт свободного места на жестком диске и видеокарта Nvidia GTX 780 3 Гб или AMD R9 280 3 Гб.
Обновлено в 06:23
Технологии
Киберхимия: школу можно будет «взорвать» в виртуальной реальности
Химичить без риска Программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить сложные химические опыты с реактивами и кислотами в виртуальной реальности и получать достоверные результаты, разработали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Обновлено в 17:02
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Футбол
Российский футболист Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по голам
Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 18:34
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Космос
Астрономы собрали на одном снимке 265 тысяч галактик
Обновлено в 17:16
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Политика
Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Футбол
«Севилья» дома разгромно проиграла «Леганесу»
В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» принимала «Леганес» и пропустила три безответных мяча.
Обновлено в 16:52