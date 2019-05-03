Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в РоссииИзвестия 17:50
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти. Об этом 3 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в просьбе указаны 900 тыс. т, добычу которых нужно сократить до 7 мая.
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Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Обновлено в 13:31
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика
Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины
Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой
Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Кино
Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя
Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
Обновлено в 02:33
Общество
На Петербург обрушился снегопад
Снег и сильные порывы ветра обрушились на Петербург в пятницу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:33
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Политика
В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружием
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступили с совместным заявлением, в котором назвали газопровод «Северный поток-2» геополитическим оружием.
Обновлено в 19:41
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено в 15:07
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Красногорске сгорели уже 6 домов
Обновлено в 01:16
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Торино" в туринском дерби, которое состоялось в рамках 35-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:25
Общество
Месяц трудной работы. Гороскоп РИА «Новый День» на май 2019
В мае Солнце в первой половине месяца будет находиться у Тельца, а 21 числа перейдёт к Близнецам.
Обновлено 01 мая в 08:29
Футбол
Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»
Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 08:00
Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено в 18:48
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа
Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг
Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Музыка
Власти Израиля выявили кампанию по бойкоту Евровидения в Twitter
Министерство стратегического планирования Израиля обнаружило развернутую в Twitter сеть ботов и фальшивых аккаунтов, призывающих бойкотировать музыкальный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 11:57
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
В Идлибе террористы готовят нападение на Хаму
В идлибской зоне деэскалации на северо-востоке Сирии террористические группировки готовят нападение на САА в районе города Хама.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Экономика
Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае
Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено в 16:27
Футбол
Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча.
Обновлено в 08:24
Политика
Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках
Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27