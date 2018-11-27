Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать.

с чего всё началось

Другой собеседник газеты, Николай, сказал, что переводил такую же сумму с карты Сбербанка на карту Альфа-банка. «Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга Сбербанка», — пишут «Известия», уточняя, что после того как Николай предоставил документы, деньги были переведены.

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