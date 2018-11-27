Экономика
СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. руб
СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. рубРБК02:36
Другой собеседник газеты, Николай, сказал, что переводил такую же сумму с карты Сбербанка на карту Альфа-банка. «Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга Сбербанка», — пишут «Известия», уточняя, что после того как Николай предоставил документы, деньги были переведены.
РБК02:36
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с чего всё началось
Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать.Известиявчера в 16:01
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Экономика
Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России
Темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. Об этом заявил глава Счетной палаты в ходе пятого Международного форума Финансового университета при правительстве «Как попасть в пятерку», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:21
Экономика
Минтранс попросил не поднимать НДС на внутренние перелеты
Авиакомпании могут потерять сотни миллионов пассажиров, а бюджет — свыше 100 млрд. руб. из-за повышения НДС на внутренние авиаперевозки через Москву, заявил глава Минтранспорта Евгений Дитрих в письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 03:19
Финансы
Рубль слегка подорожал к доллару и евро на старте торгов вторника
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов после существенного снижения накануне.
Обновлено в 03:21
Экономика
Минюст России отказался признать решение суда по иску Ощадбанка
Россия не признает решение Арбитражного трибунала в Париже о взыскании с нее $1,3 млрд по иску украинского Ощадбанка, сообщает РБК со ссылкой на российский Минюст.
Обновлено в 03:16
Экономика
Мантуров не исключил новых механизмов поддержки промышленности
Фонд развития промышленности (ФРП) может предложить новые меры поддержки отечественной промышленности в связи с ожидаемой очередной волной санкций со стороны США.
Обновлено в 03:20
Экономика
«Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в США
"Лаборатория Касперского", компания, производящая ПО в области информбезопасности, приостановила планы по открытию офисов в Чикаго и Лос-Анджелесе, открытие офиса в Торонто переносится на 2019 год, сообщил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев.
Обновлено в 02:38
Экономика
«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже
«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.
Обновлено в 03:17
Экономика
Винни Лингем, Civic: цена Bitcoin будет ниже $5000 в ближайшие полгода
Bitcoin будет находиться в коридоре $3000-$5000 в ближайшие 3-6 месяцев, считает глава блокчейн-стартапа Civic Винни Лингем.
Обновлено в 02:44
Экономика
Банкам разрешили не раскрывать информацию
Российским банкам, кредитным организациям и небанковским кредитным организациям, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, разрешили не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию.
Обновлено в 03:19
Экономика
ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей
Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей.
Обновлено в 03:10
Экономика
Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»
О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 02:39
Экономика
Россияне скупили товаров в «черную пятницу» на 17 млрд рублей
Обновлено в 02:37
Экономика
ВТБ нашел нового куратора продажи розничных продуктов
Членом правления ВТБ, отвечающим за продажу розничных продуктов банка, станет Олег Смирнов, бывший руководитель Московского банка Сбербанка, рассказали «Коммерсанту» источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 02:57
Экономика
Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:22
Экономика
Костин не видит серьезных угроз для банковского сектора в случае новых санкций
Глава ВТБ Андрей Костин не видит серьезных угроз для банковского сектора России в случае введения новых санкций, об этом Костин заявил в ходе выступления на форуме Финансового университета.
Обновлено в 03:21