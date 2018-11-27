Экономика

СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. руб
РБК
02:36

Другой собеседник газеты, Николай, сказал, что переводил такую же сумму с карты Сбербанка на карту Альфа-банка. «Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга Сбербанка», — пишут «Известия», уточняя, что после того как Николай предоставил документы, деньги были переведены.
РБК02:36
с чего всё началось

Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей

Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. руб

РБК02:36

Банки пригрозили блокировать карты за необоснованные переводы, сообщили СМИ

РИА Новости02:01

Банки стали требовать от клиентов обосновать переводы на тысячу рублей

Российская газета01:41

СМИ: банки требуют от клиентов обосновать переводы на тысячу рублей

Газета.Ru02:36

В ЦБ объяснили решение банков аннулировать карты за «необоснованные» переводы на одну тысячу рублей

URA.Ru02:25

Банки пригрозили блокировать карты россиян за необоснованные переводы

Lenta.ruвчера в 23:50

Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей

Известиявчера в 16:01
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Экономика

Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России

Темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. Об этом заявил глава Счетной палаты в ходе пятого Международного форума Финансового университета при правительстве «Как попасть в пятерку», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:21
Экономика

Минтранс попросил не поднимать НДС на внутренние перелеты

Авиакомпании могут потерять сотни миллионов пассажиров, а бюджет — свыше 100 млрд. руб. из-за повышения НДС на внутренние авиаперевозки через Москву, заявил глава Минтранспорта Евгений Дитрих в письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 03:19
Финансы

Рубль слегка подорожал к доллару и евро на старте торгов вторника

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов после существенного снижения накануне.
Обновлено в 03:21
Экономика

Минюст России отказался признать решение суда по иску Ощадбанка

Россия не признает решение Арбитражного трибунала в Париже о взыскании с нее $1,3 млрд по иску украинского Ощадбанка, сообщает РБК со ссылкой на российский Минюст.
Обновлено в 03:16
Экономика

Мантуров не исключил новых механизмов поддержки промышленности

Фонд развития промышленности (ФРП) может предложить новые меры поддержки отечественной промышленности в связи с ожидаемой очередной волной санкций со стороны США.
Обновлено в 03:20
Экономика

«Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в США

"Лаборатория Касперского", компания, производящая ПО в области информбезопасности, приостановила планы по открытию офисов в Чикаго и Лос-Анджелесе, открытие офиса в Торонто переносится на 2019 год, сообщил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев.
Обновлено в 02:38
Экономика

«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже

«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.
Обновлено в 03:17
Экономика

Винни Лингем, Civic: цена Bitcoin будет ниже $5000 в ближайшие полгода

Bitcoin будет находиться в коридоре $3000-$5000 в ближайшие 3-6 месяцев, считает глава блокчейн-стартапа Civic Винни Лингем.
Обновлено в 02:44
Экономика

Банкам разрешили не раскрывать информацию

Российским банкам, кредитным организациям и небанковским кредитным организациям, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, разрешили не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию.
Обновлено в 03:19
Экономика

ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей

Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей.
Обновлено в 03:10
Экономика

Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»

О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 02:39
Экономика

Россияне скупили товаров в «черную пятницу» на 17 млрд рублей

Обновлено в 02:37
Экономика

ВТБ нашел нового куратора продажи розничных продуктов

Членом правления ВТБ, отвечающим за продажу розничных продуктов банка, станет Олег Смирнов, бывший руководитель Московского банка Сбербанка, рассказали «Коммерсанту» источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 02:57
Экономика

Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:22
Экономика

Костин не видит серьезных угроз для банковского сектора в случае новых санкций

Глава ВТБ Андрей Костин не видит серьезных угроз для банковского сектора России в случае введения новых санкций, об этом Костин заявил в ходе выступления на форуме Финансового университета.
Обновлено в 03:21
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