Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосцаИзвестия 00:47
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos, который участвовал в учениях НАТО в Балтийском море. Об этом сообщил испанский телеканал Antena 3. По предварительным данным, самолет ВКС России пролетел на небольшой высоте и относительно низкой скорости.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика
Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии
На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.
Обновлено в 02:55
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Специалисты рассказали, что о депрессии нужно знать то, что это психическое заболевание, которое нуждается в специализированной терапии.
Обновлено вчера в 07:42
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала откровенный ролик в бассейне
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Обновлено вчера в 12:29
Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Битва произошла у острова Саламин в 480 году до н.э. Археологами во время экспедиции была выбрана та часть для исследования, где, предположительно, перед битвой располагался греческий флот.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» следуют по Амуру к месту выпуска
Обновлено вчера в 14:39
Здоровье
Роспотребнадзор предложил ввести календарь прививок для пожилых людей
Роспотребнадзор выступил с инициативой сформировать календарь прививок для представителей старшего поколения.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
Обновлено в 03:15
Политика
Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Политика
Глава избиркома Екатеринбурга Захаров ушел в отставку
Председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров ушел в отставку. Он подтвердил информацию в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Обновлено в 01:21
Политика
Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября
Обновлено 20 июня в 05:43
Политика
Каладзе подтвердил отставку главы парламента Грузии
Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение подать в отставку, так как проявил большую ответственность после произошедших накануне событий, заявил генсек правящей партии страны Каха Каладзе.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Житель Нижегородской области убил трех человек
Обновлено вчера в 09:19
Общество
В Пензе специалисты осмотрели танк Т-34
Порядка 40 лет у краеведческого музея на ул. Карла Маркса в Пензе стоит танк Т-34.
Обновлено в 02:37
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Стас Пьеха показал новую квартиру
Жилище певец сделал максимально комфортным для себя — обустроил спальню, в которой больше всего проводит время; кухню, где готовит себе легкие завтраки и гостиную, в которой позволяет себе отдохнуть за игрой в приставку.
Обновлено в 03:00
Общество
Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено вчера в 11:47
Кино
Гран-при МКФ «Зеркало» получила «Дылда» Кантемира Балагова
Гран-при кинофестиваля получила картина Кантемира Балагова «Дылда». Это вторая победа режиссера на фестивале.
Обновлено вчера в 17:20
Авто
В «Сколково» может появиться партнерский центр АВТОВАЗа
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Общество
«Желтые жилеты» решили сменить тактику и блокировать Францию
Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.
Обновлено в 02:42
Транспорт
МВД и Росавтодор создадут для водителей «островки безопасности» на дорогах
Министерство внутренних дел и Росавтодор прорабатывают вопросы организации на базе бывших постов дорожно-патрульной службы так называемых островков безопасности, где водители смогут отдохнуть и получить помощь от медицинских работников и полиции.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Елена Малышева рассказала о причинах смерти Сергея Доренко
Обновлено в 00:41
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25