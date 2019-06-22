Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосцаИзвестия 00:47

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos, который участвовал в учениях НАТО в Балтийском море. Об этом сообщил испанский телеканал Antena 3. По предварительным данным, самолет ВКС России пролетел на небольшой высоте и относительно низкой скорости.
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Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ

РИА Новости03:07

СМИ: российский Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтике

РЕН ТВвчера в 23:39

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Известия00:47

В Балтийском море бомбардировщик РФ Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем

Вести.Ru00:38

СМИ: российский Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем во время учений НАТО

Телеканал 360°00:17

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца над Балтийским море

РБК01:51

СМИ: российский бомбардировщик пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море

ТАССвчера в 23:25
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