Происшествия
СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в МосквуРБК 17:43
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ульяновска в Москву вечером в субботу, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По словам собеседника, речь идет о рейсе SU1389.
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