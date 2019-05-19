СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в МосквуРБК 17:43

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ульяновска в Москву вечером в субботу, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По словам собеседника, речь идет о рейсе SU1389.

СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву

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