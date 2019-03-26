СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по СирииRT на русском 09:57

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии

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