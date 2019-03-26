Политика
СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по СирииRT на русском 09:57
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Обновлено в 12:35
Музыка
Гарик Сукачёв представил клип на песню «Мама, прощай»
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено в 12:40
Экономика
Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%
Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
Обновлено в 09:05
Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Глыба льда упала на женщину в центре Мурманска
По данным регионального управления СКР, женщина 1955 года рождения проходила вдоль дома N8 по Рыбному проезду, когда с крыши сошла ледяная глыба.
Обновлено в 12:58
Футбол
РФС подал запрос на внедрение VAR в полуфиналах Кубка России
РФС подал заявки в ФИФА и Международный совет футбольных федераций (IFAB) на внедрение системы VAR в полуфинальных матчах Кубка России, сообщали в ТАСС со ссылкой на руководителя проекта по внедрению VAR В России Леонида Калошина.
Обновлено в 12:58
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено в 08:12
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая
Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Футбол
Игуаин может перейти в «Рому» вместе с Сарри
Ранее сообщалось, что «Рома» выбирает на пост главного тренера команды между Сарри и наставником «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Обновлено в 12:35
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Политика
ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля
Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Экономика
Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих
Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих.
Обновлено в 07:09
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал уход Макгрегора из ММА
Действующий боец UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора об уходе из смешанных единоборств.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Школьник подорвался на самодельном взрывпакете в Крыму
Российский школьник подорвался на самодельном пиротехническом средстве.
Обновлено в 13:14
Космос
Полёты в космос станут совершаться из аэропорта в ОАЭ
Международный аэропорт города Аль-Айн в Объединённых Арабских Эмиратах станет местом запуска в космос суборбитального корабля SpaceShipTwo.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
В сенате США призвали Минюст назначить нового спецпрокурора
Сенатор, представитель Республиканской партии США Линдси Грэм полагает, что Минюсту страны следует назначить нового спецпрокурора для расследования в отношении тех, кто обвинял президента Дональда Трампа в тайном сговоре с Россией.
Обновлено в 00:01
Авто
Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем
Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
Обновлено в 04:08
Политика
В РПЦ назвали способ избежать вымирания россиян
Русская православная церковь призывает россиян бережно относиться к семье, готовности рожать и воспитывать детей, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе во вторник, 26 марта.
Обновлено в 13:10
Энергетика
Правительство и нефтяники согласились стабилизировать цены на топливо
Правительство РФ и представители нефтяной отрасли договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Обновлено в 11:53
Спорт
Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах
Обновлено в 07:53
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
МВД предлагает лишать водительских прав наркозависимых людей
«Совершенно секретно»: Министерство внутренних дел России намерено лишать наркозависимых людей водительских прав.
Обновлено в 06:35
Происшествия
СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.
Обновлено в 13:09
Футбол
Аньелли: ассоциация европейских клубов выступает против обновлённого клубного ЧМ
Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) и председатель совета директоров «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что организация выступает против нового формата клубного чемпионата мира.
Обновлено в 11:54