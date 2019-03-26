СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по СирииRT на русском 09:57

с чего всё началось

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».

Политика Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом» Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.

Общество Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".

Интернет Хакеры атаковали пользователей компьютеров ASUS Хакеры из ShadowHammer атаковали пользователей компьютеров ASUS через уязвимость в фирменном программном обеспечении.

Экономика Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей Финансирование мероприятий, направленных на исполнение закона об устойчивой работе Рунета, потребует на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы инициативы ранее, то есть более 30 млрд рублей.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Шоу-бизнес Джастин Бибер покидает сцену ради семьи Всемирно известный канадский певец Джастин Бибер опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что уходит из шоу-бизнеса на неопределённый срок.

Религия В РПЦ предрекли Россию без русских Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.

Происшествия Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу «По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в ходе заседания по продлению меры пресечения задержанным.

Финансы ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.

Политика Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".

Авто Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.

Происшествия 16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.

Политика Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Технологии Сбербанк разрешит менять ПИН-код онлайн В мобильном приложении Сбербанка появится функция смены ПИН-кода.

Экономика Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.

Политика На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).

Политика В «Единой России» назвали себя партией лучших людей России В партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Авто Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

Шоу-бизнес Муж Елизаветы Боярской поразил снимком с голым торсом В новой постановке муж Елизаветы Боярской играет обаятельного английского актера Эдварда Кинастона, который прославился благодаря исполнению женских ролей.

Армия и оружие El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.

Транспорт В трех районах Москвы перекроют улицы для строительства метро В связи с перекрытием движения, ЦОДД прогнозирует затруднения на участках, прилегающих к закрытому участку Сокольнической линии метро, а также на шоссе Энтузиастов, которое будет использоваться для объезда некоторыми автомобилистами, добавляется в материалах.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Турции Два человека ранены в результате стрельбы в аэропорту турецкого города Кайсери на востоке Турции.