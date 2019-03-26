Политика
СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по СирииRT на русском 09:57
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
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Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Интернет
Хакеры атаковали пользователей компьютеров ASUS
Хакеры из ShadowHammer атаковали пользователей компьютеров ASUS через уязвимость в фирменном программном обеспечении.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей
Финансирование мероприятий, направленных на исполнение закона об устойчивой работе Рунета, потребует на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы инициативы ранее, то есть более 30 млрд рублей.
Обновлено в 07:40
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA
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Шоу-бизнес
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Всемирно известный канадский певец Джастин Бибер опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что уходит из шоу-бизнеса на неопределённый срок.
Обновлено в 05:10
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европарламент одобрил отмену сезонного перевода часов с 2021 года.
Обновлено в 08:54
Религия
В РПЦ предрекли Россию без русских
Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу
«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в ходе заседания по продлению меры пресечения задержанным.
Обновлено в 09:35
Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Политика
Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными
Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой
На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.
Обновлено в 08:21
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код онлайн
В мобильном приложении Сбербанка появится функция смены ПИН-кода.
Обновлено в 09:41
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Политика
В «Единой России» назвали себя партией лучших людей России
В партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 03:29
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Общество
Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой
Ксения Паленова, занявшая второе место на конкурсе «Мисс Москва — 2018», получила корону и титул победительницы.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы Боярской поразил снимком с голым торсом
В новой постановке муж Елизаветы Боярской играет обаятельного английского актера Эдварда Кинастона, который прославился благодаря исполнению женских ролей.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы
На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.
Обновлено в 04:26
Транспорт
В трех районах Москвы перекроют улицы для строительства метро
В связи с перекрытием движения, ЦОДД прогнозирует затруднения на участках, прилегающих к закрытому участку Сокольнической линии метро, а также на шоссе Энтузиастов, которое будет использоваться для объезда некоторыми автомобилистами, добавляется в материалах.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Турции
Два человека ранены в результате стрельбы в аэропорту турецкого города Кайсери на востоке Турции.
Обновлено в 10:08
Авто
Daimler может закрыть марку Smart
Обновлено вчера в 08:14
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18