Общество
СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в РоссииРИА Новости 03:04
Региональные власти предложили скорректировать критерии нуждаемости. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчеты, направленные чиновниками в Минтруд. Отмечается, что соответствующие меры в большинстве случаев предполагают прекращение выплаты пособия тем, кто имеет неофициальный доход.
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с чего всё началось
Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости, следует из отчетов. По мнению некоторых из них, необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам.Известиявчера в 17:01
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