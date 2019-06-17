СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в РоссииРИА Новости 03:04

Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости, следует из отчетов. По мнению некоторых из них, необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам.

с чего всё началось

Региональные власти предложили скорректировать критерии нуждаемости. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчеты, направленные чиновниками в Минтруд. Отмечается, что соответствующие меры в большинстве случаев предполагают прекращение выплаты пособия тем, кто имеет неофициальный доход.

СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России

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