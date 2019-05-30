Транспорт
СМИ сообщили о повышении цен на билеты в плацкартеRT на русском 00:48
В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Как сообщает «Известия», организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.
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с чего всё началось
Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.Известиявчера в 17:01
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