СМИ сообщили о повышении цен на билеты в плацкартеRT на русском 00:48

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

с чего всё началось

В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Как сообщает «Известия», организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

СМИ сообщили о повышении цен на билеты в плацкарте

Футбол Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь» Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

Общество Путин снизил госпошлину на временный вывоз культурных ценностей Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому снижается размер государственной пошлины за выдачу разрешения на временный вывоз культурных ценностей.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет.

Армия и оружие Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Транспорт «Яндекс.Такси» может предложить пользователям заказ вертолетов Изначально заказать аэротакси через «Яндекс.Такси» можно будет от МКАДа, к вертолетной площадке пассажира будет доставлять автомобиль, рассказал собеседник.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Происшествия МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Политика Китай обвинил США в экономическом терроризме США используют экономический терроризм и «протекционистскую дубину» для развязывания торговых войн против других стран, заявил 30 мая замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

Авто Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.

Футбол Стадион «Труд» оборудуют системой VAR на стыковой матч «Томь» — «Уфа» Стадион "Труд" оборудуют системой VAR на стыковой матч "Томь" — "Уфа" Международный союз футбольных ассоциаций дал РФС разрешение на использование системы VAR в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

Происшествия В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.

Общество Назван необходимый навык для получения прибавки к зарплате в России Эксперты в сфере труда выяснили, какой навык больше всех прочих способен повлиять на размер заработной платы в России.

Политика Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Политика Китай намерен оставить США без редкоземельных металлов Китай является главным добытчиком редкоземельных металлов в мире.

Гаджеты Xiaomi представила смартфоны Redmi K20 и K20 Pro Китайская компания Xiaomi представила публике два новых флагманских смартфона, устройства получили маркировку Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Сегодня компания ИнфоТеКС и Центр компетенций Национальной Технологической Инициативы (НТИ) – Центр Квантовых Технологий (ЦКТ) Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова презентовала первый в России «квантовый» телефон ViPNet Quantum Security System (ViPNet).

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Политика Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.