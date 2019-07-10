с чего всё началось

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.

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Экономика Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.

Политика Бюст Жукова восстановили в Харькове Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.

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Театры Кехман назвал Курентзиса иудой в театральном мире Теодор Курентзис, которого все чаще называют гениальным дирижером современности (перебор, конечно), покинул Пермскую оперу.

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