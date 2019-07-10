Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкерРИА Новости вчера в 20:16

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
Ранее телеканал CNN
 со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
РИА Новости02:09

Подробнее о событии

Британия заявила Ирану протест в связи с попыткой захвата своего танкера

Интерфакс03:06

Иран опроверг обвинения в попытке задержать британский танкер

РБК03:00

Иран отрицает свою причастность к попытке задержать британский танкер

Эхо Москвы03:01

Иран отрицает попытку захватить британский танкер

Коммерсантъ03:10

КСИР отрицает попытки задержать британский танкер в Персидском заливе

RT на русском02:34

Зариф считает, что Великобритания стремится к обострению отношений с Ираном

ТАСС03:12

Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер

РИА Новости02:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Политика

Клинцевич прокомментировал предложение переименовать Россию на Украине

Как сообщают СМИ, ранее Никита Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык переименовать в "российский".
Обновлено в 01:57
Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:26
Авто

АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»

Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Медведев назвал два варианта решения газового спора с Украиной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с председателем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и сопредседателем этой партии Юрием Бойко Во время разговора обсуждались проблемы взаимоотношений двух стран, перспективы восстановления конструктивного диалога на политическом уровне и возможные пути разрешения разногласий по транзиту газа.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

На журналистку Bloomberg напали в Москве

В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Футбол

«Ювентус» сделал «Аяксу» улучшенное предложение по де Лигту

По информации издания, бьянконери сделали амстердамцам улучшенное предложение по 19-летнему футболисту в размере € 67 млн.
Обновлено в 04:33
Политика

Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголе

В сообщении на сайте посольства говорится, что в ходе изучения возможностей экспорта продукции предприятий Южной Осетии в Россию, были выявлены факты продажи грузинских товаров с изображением карты Грузинской ССР, то есть с «необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».
Обновлено в 02:59
Общество

Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе.
Обновлено в 05:22
Религия

В Москву привезут мощи Петра и Февронии

В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Происшествия

Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции

Обновлено в 04:40
Происшествия

Подполковник ФСБ арестован в Краснодарском крае

По версии следствия, Константин Николинко 8 лет получал зарплату преподавателя госуниверситета.
Обновлено в 03:33
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика

МИД РФ возмутился действиями Британии против Ирана

Риски прямой конфронтации вокруг Ирана увеличиваются, причиной тому — целенаправленная политика США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:05
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Украинские боевики убили в ДНР женщину 1949 года рождения

Обновлено в 02:54
Авто

Компания Geely анонсировала новинки для России

Компания Geely анонсировала выпуск новых авто на авторынке России. Представительство бренда заявило о планах на расширение модельного ряда.
Обновлено вчера в 10:16
Футбол

«Чайка» договаривается по игроку «Локомотива»

Клуб из Песчанокопского договаривается по нему с «Локомотивом». По нашим данным, речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.
Обновлено в 05:01
Политика

В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии

Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Одна из причин - убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Песков назвал выход Путина к людям в Екатеринбурге обычной практикой

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
Обновлено в 05:16
Баскетбол

«Зенит» объявил о переходе Колтона Айверсона

«Зенит» подписал 1-летний контракт с центровым Колтоном Айверсоном (30 лет, 213 см). Айверсон был выбран на драфте 2013 года «Индианой» во втором раунде под общим 53-м номером и тут же обменян в «Бостон».
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ

Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное