Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкерРИА Новости вчера в 20:16
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
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Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.РИА Новости02:09
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