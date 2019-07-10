с чего всё началось

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.

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Происшествия В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.

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Политика Медведев назвал два варианта решения газового спора с Украиной Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с председателем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и сопредседателем этой партии Юрием Бойко Во время разговора обсуждались проблемы взаимоотношений двух стран, перспективы восстановления конструктивного диалога на политическом уровне и возможные пути разрешения разногласий по транзиту газа.

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Происшествия В Москве прогремел взрыв в жилом доме На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Общество В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.

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Политика Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».

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Политика МИД РФ возмутился действиями Британии против Ирана Риски прямой конфронтации вокруг Ирана увеличиваются, причиной тому — целенаправленная политика США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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