Армия и оружие

СМИ сообщили о покупке следствием улики по делу о крушении МН17REGNUM 04:55

Международные следователи могли купить обломки ракеты зенитного комплекса «Бук», которые стали важной уликой в деле о крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе. Об этом «Новая газета» сообщила со ссылкой на неназванные источники.
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Факты, фейки и молчание офицеров. Почему через пять лет после катастрофы рейса МН17 Москва не боится итогов официального расследования и может отразить любой удар

Фото: Зинаида Бурская / "Новая газета" Факты.
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СМИ узнали о покупке весомой улики по делу о крушении MH17

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Царьград01:58

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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
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