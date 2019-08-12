Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалютыИзвестия 00:44

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.
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Народный банк Китая: мы близки к выпуску национальной криптовалюты

РБК03:04

Зачем Китай создает собственную криптовалюту

Газета.Ru09:22

ЦБ Китая близок к запуску собственной криптовалюты

Коммерсантъ05:17

Китайский ЦБ готовит свою криптовалюту

Росбалт11:42

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

Известия00:44

Bloomberg: Народный банк Китая намерен выпустить свою криптовалюту

РЕН ТВвчера в 23:46

Bloomberg: народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

ТАССвчера в 23:37
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Политика

Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено в 03:57
Авто

Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer

Рамный внедорожник будет представлен и за пределами КНР, где в модельном ряду он будет располагаться между Chevrolet Tracker/Trax и Equinox.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.
Обновлено в 16:43
Космос

Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Общество

Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница

На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни

Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Футбол

«Ювентус» рассчитывает бесплатно заполучить Эриксена в 2020 году

Обновлено в 12:00
Экономика

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55
Футбол

«Наполи» заплатит ПСВ 42 миллиона евро за Лосано

По имеющейся информации, итальянский клуб заплатит 42 миллиона евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

В России назвали провальные самолеты СССР

Обновлено в 17:06
Политика

Исламская страна встала в очередь за «Кортежем» Путина

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил восхищение российскими представительскими автомобилями Aurus, известными также как «Кортеж» для перевозки руководства страны.
Обновлено в 03:41
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Политика

Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

Обновлено в 13:47
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин стал отцом во второй раз

Основатель дуэта Artik&Asti, 33-летний Артем Умрихин, показал поклонникам новорожденную дочь.
Обновлено в 10:18
Космос

В Сети показали марсоход от Land Rover

Модель представляет собой модульный полностью электрический автомобиль, который может вместить до 4 астронавтов.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Происшествия

СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских

Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке

Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Наука

Ученые создали руку, которая чувствует боль и восстанавливает себя

Ученые создали руку, которая благодаря способности обнаружить повреждения и восстанавливать себя может сэкономить тысячи долларов.
Обновлено в 12:02
Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Общество

Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб

Обновлено вчера в 02:50
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья

Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Теннис

Энди Маррей проиграл стартовый поединок в Цинциннати

Обновлено в 16:44
Экономика

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено в 16:04
Здоровье

Кандидат медицинских наук рассказал о важности соблюдения порядка блюд в еде

Именно от порядка блюд зависит правильная выработка этого гормона.
Обновлено в 18:45
Финансы

Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Политика

Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт

Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
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