Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалютыИзвестия 00:44

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.
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Китайский ЦБ готовит свою криптовалюту

Росбалт11:42

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

Известия00:44

ЦБ Китая близок к запуску собственной криптовалюты

Коммерсантъ05:17

Народный банк Китая: мы близки к выпуску национальной криптовалюты

РБК03:04

Зачем Китай создает собственную криптовалюту

Газета.Ru09:22

Bloomberg: Народный банк Китая намерен выпустить свою криптовалюту

РЕН ТВвчера в 23:46

Bloomberg: народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

ТАССвчера в 23:37
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Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться

Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
Обновлено в 20:14
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Адвокат сообщила о госпитализации получившей удар в живот активистки

Обновлено в 19:21
Происшествия

В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского

Обновлено в 12:30
Экономика

Saxo Bank завершил сделку по приобретению BinckBank

Saxo Bank завершил сделку по приобретению BinckBank — интернет-банк для инвесторов и вкладчиков, созданный в Нидерландах и зарегистрированный на бирже Euronext Amsterdam.
Обновлено в 15:37
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Происшествия

Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22

Число погибших в Китае в результате супертайфуна «Лекима» увеличилось до 22.
Обновлено 10 августа в 11:12
Кино

Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено в 09:36
Футбол

Луческу может возглавить московское «Динамо»

Обновлено в 12:14
Происшествия

Пятилетнюю девочку в Кузбассе подожгла подруга

Две сестры подожгли пятилетнюю девочку-инвалида на прогулке. Трагедия произошла в Новокузнецке.
Обновлено в 05:50
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 17:49
Авто

Опубликован рейтинг самых популярных в России автомобилей с пробегом

Обновлено в 11:10
Футбол

Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ

Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии

В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес

Принцы Уильям и Гарри захотели общаться со сводной сестрой

Примечательно, что на фоне отсутствия согласия между близкими родственниками, Уильям и Гарри вознамерились наладить отношения со своей «тайной» сводной сестрой.
Обновлено в 18:28
Политика

Зеленский назначил нового главу Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской государственной областной администрации, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 07:54
Происшествия

При взрыве на военном складе в пригороде Багдада пострадали 13 человек

Обновлено в 14:06
Наука

Хищники довели черношапочных гаичек до посттравматического синдрома

После встречи с хищными птицами у черношапочных гаичек наблюдаются изменения мозга и поведения, характерные для модели посттравматического стрессового расстройства у лабораторных животных.
Обновлено в 11:28
Наука

В библиотеке имени Лермонтова стартует цикл программ «Наука ближе»

Сегодня в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (Литейный проспект, 17-19) стартует цикл программ «Наука ближе».
Обновлено в 03:08
Политика

Президент Туркмении намерен купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проявил интерес к российской марке автомобилей Aurus, которую туркменскому лидеру представил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Россиянка попыталась вывести в Китай в кроссовках 2 кг золота

Гражданка России попыталась вывести через пропускной пункт на границе России и Китая в своей обуви 2 кг золота, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.
Обновлено в 12:14
Политика

Мадуро создал новое министерство и поменял министров

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Экономика

На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых

Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке

Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено в 20:44
Армия и оружие

CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики

Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
Обновлено в 20:50
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