Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалютыИзвестия 00:44
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:37, Вашингтон
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться
Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
Обновлено в 20:14
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского
Обновлено в 12:30
Экономика
Saxo Bank завершил сделку по приобретению BinckBank
Saxo Bank завершил сделку по приобретению BinckBank — интернет-банк для инвесторов и вкладчиков, созданный в Нидерландах и зарегистрированный на бирже Euronext Amsterdam.
Обновлено в 15:37
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Происшествия
Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22
Число погибших в Китае в результате супертайфуна «Лекима» увеличилось до 22.
Обновлено 10 августа в 11:12
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено в 09:36
Футбол
Луческу может возглавить московское «Динамо»
Обновлено в 12:14
Происшествия
Пятилетнюю девочку в Кузбассе подожгла подруга
Две сестры подожгли пятилетнюю девочку-инвалида на прогулке. Трагедия произошла в Новокузнецке.
Обновлено в 05:50
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 17:49
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес
Принцы Уильям и Гарри захотели общаться со сводной сестрой
Примечательно, что на фоне отсутствия согласия между близкими родственниками, Уильям и Гарри вознамерились наладить отношения со своей «тайной» сводной сестрой.
Обновлено в 18:28
Политика
Зеленский назначил нового главу Житомирской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской государственной областной администрации, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 07:54
Наука
Хищники довели черношапочных гаичек до посттравматического синдрома
После встречи с хищными птицами у черношапочных гаичек наблюдаются изменения мозга и поведения, характерные для модели посттравматического стрессового расстройства у лабораторных животных.
Обновлено в 11:28
Наука
В библиотеке имени Лермонтова стартует цикл программ «Наука ближе»
Сегодня в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (Литейный проспект, 17-19) стартует цикл программ «Наука ближе».
Обновлено в 03:08
Политика
Президент Туркмении намерен купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проявил интерес к российской марке автомобилей Aurus, которую туркменскому лидеру представил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Россиянка попыталась вывести в Китай в кроссовках 2 кг золота
Гражданка России попыталась вывести через пропускной пункт на границе России и Китая в своей обуви 2 кг золота, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.
Обновлено в 12:14
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке
Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено в 20:44
Армия и оружие
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики
Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
Обновлено в 20:50