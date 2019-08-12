По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

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