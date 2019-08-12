Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалютыИзвестия 00:44
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:01, Вашингтон
Космос
Робота Федора поместили на космический корабль «Союз»
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55
Культура
Звезды мирового балета выступят на фестивале в декорациях древнего Херсонеса
Фестиваль оперы и балета "Херсонес" проходит по заказу правительства Севастополя при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы.
Обновлено в 04:19
Политика
Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»
Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из пулемета школу на севере Горловки
Обновлено в 03:03
Происшествия
Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что режим чрезвычайной ситуации в селе Каменка, пострадавшем от взрывов на военном складе под Ачинском, было решено продлить до утра 13 августа.
Обновлено в 05:35
Наука
В Эгейском море нашли остатки пяти кораблекрушений
У побережья греческого острова Левита нашли пять затонувших античных судов, датированных периодом с III века до нашей эры до периода раннего христианства, сообщается в пресс-релизе Министерства культуры и спорта Греции.
Обновлено 09 августа в 07:21
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Суд намерен запретить Анастасии Заворотнюк выезд за границу
Актрисе Анастасии Заворотнюк суд намерен запретить выезд за границу.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Абсолютный экстраверт»: Малком расхвалил Артема Дзюбу
Бразильский форвард «Зенита» Малком, который в начале августа переехал в Петербург из «Барселоны», дал большое интервью порталу Sport24, в котором поделился своим мнением о форварде сине-бело-голубых и капитане сборной России Артеме Дзюбе.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Общество
СМИ сообщили об угрозе массовой застройки вокруг аэропортов
Минтранс разработал законопроект, который может привести к сокращению приаэродромных территорий (ПАТ), пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, разосланный аэропортам.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Врачи назвали симптомы заражения паразитами
Врачи, обратив внимание, что паразиты могут за считанные секунды проникнуть в организм человека, назвали симптомы заражения ими, сообщает Medikforum.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Мы не должны позволить испортить футбол». Тренер «Вулверхэмптона» против VAR
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту высказался о введении системы видеоповторов в английской Премьер-лиги после матча 1-го тура с «Лестер Сити» (0:0), в котором гол его команды был отменён после использования VAR.
Обновлено в 03:26
Экономика
AMS Group предложила €4,3 млрд за Osram Licht
В общей сложности AMS оценила Osram Licht в €4,3 млрд.
Обновлено в 04:27
Футбол
Лэмпард жестко ответил Моуринью на критику в адрес «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику экс-наставника лондонской команды Жозе Моуринью по итогам матча 1-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:4).
Обновлено в 05:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей
Обновлено 10 августа в 13:44
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
«Арсенал» представил третий комплект формы. Она синего цвета
«Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2019/20. Основной цвет комплекта – синий.
Обновлено в 04:59
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Авто
Китайский автоконцерн перестал производить автомобили в России
Специалисты полагают, что автоконцер Changan не уйдет с российского производства совсем, а продолжит искать нового партнера на территории России, так как китайская компания заинтересована в российском авторынке.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД 10 августа попал на видео. Инцидент произошел после столкновения машины с эвакуатором.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия
Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия 17 августа в центре города. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:37