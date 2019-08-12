Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалютыИзвестия 00:44

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.
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ЦБ Китая близок к запуску собственной криптовалюты

Коммерсантъ05:17

Bloomberg: ЦБ Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

Газета.Ru04:48

Bloomberg: Народный банк Китая намерен выпустить свою криптовалюту

РЕН ТВвчера в 23:46

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

Известия00:44

Народный банк Китая: мы близки к выпуску национальной криптовалюты

РБК03:04

Bloomberg: народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

ТАССвчера в 23:37

Китай объявил о скором запуске своей криптовалюты

Crypto-newsвчера в 03:20
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:22, Вашингтон
Культура

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

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Армия и оружие

НАТО отказалось поставлять оружие Украине

Обновлено в 05:53
Общество

Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов

Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста, сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа

Министр обороны посетит ряд заводов и заслушает доклады руководителей предприятий и командования ЦВО Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа, министр проинспектирует ряд предприятий ОПК, сообщается в релизе.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Обновлено в 05:40
Происшествия

Пожар вспыхнул на складе в Красноярске

Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.
Обновлено в 08:08
Политика

Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (город Саров Нижегородской области) погибли при взрыве в военной части у Северодвинска во время испытаний нового специзделия.
Обновлено в 09:01
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Происшествия

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Экономика

Опрос показал, сколько россиян недовольны зарплатой

Фонд "Общественное мнение" провел исследование, чтобы выяснить, сколько россиян недовольны уровнем своей заработной платы.
Обновлено в 07:33
Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Политика

Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами

Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Экономика

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Авто

Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с «Яндекс.Авто»

Напомним, что ранее российский офис марки опубликовал информацию о том, что китайский автогигант будет оснащать свой кроссовер Geely Atlas мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто».
Обновлено в 05:31
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Украинское Министерство иностранных дел выразило протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Елена Летучая раскрыла секрет своей стройности

Летучая опубликовала целый пост, в котором ответила на все вопросы поклонников, показав комплекс упражнений на ноги под зажигательную музыку.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Политика

Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе

Обновлено в 07:21
Футбол

Спартаковец Бакаев попал в сферу интересов «Удинезе»

Обновлено в 09:11
Политика

Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30

Обновлено вчера в 02:41
Общество

Лоукостер «Победа» сообщил о DDOS-атаке

Обновлено в 08:17
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
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