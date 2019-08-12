Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалютыИзвестия 00:44

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.
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Народный банк Китая выпустит собственную криптовалюту

Комсомольская правда04:27

Народный банк Китая: мы близки к выпуску национальной криптовалюты

РБК03:04

СМИ узнали о планах Народного банка КНР выпустить свою криптовалюту

REGNUM00:43

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

Известия00:44

Bloomberg: Народный банк Китая намерен выпустить свою криптовалюту

РЕН ТВвчера в 23:46

Bloomberg: народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

ТАССвчера в 23:37

Китай объявил о скором запуске своей криптовалюты

Crypto-newsвчера в 03:20
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Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Обновлено вчера в 22:47
Общество

Синоптики предупредили россиян о заморозках

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на севере Архангельской области и в восточных районов Карелии на этой неделе ожидаются заморозки до -2°С ночью.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Задержан водитель автобуса, перевернувшегося в Курганской области

28-летний водитель автобуса Kia Granbird, перевернувшегося на 79 километре региональной трассы Курган - Куртамыш - Целинное, в результате чего пострадали пять человек, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ ( Основания задержания подозреваемого ), сообщает пресс-служба ГИБДД Зауралья.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет

Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Спорт

На «Танковом биатлоне» начался этап командных эстафет

Во второй этап "Танкового биатлона" прошли 16 лучших команд, представляющих два дивизиона, по 8 команд от каждого.
Обновлено 10 августа в 12:38
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке

Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

«Спартак» заинтересовался хавбеком «Ниццы» Тамеза

Московский «Спартак» хочет подписать полузащитника «Ниццы» Адриана Тамеза.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33

В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Общество

В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Греции недалеко от Афин произошел лесной пожар

Обновлено в 03:53
Общество

Как учеба влияет на будущую пенсию, рассказали в Пенсионном фонде

В ПФР рассказали, как учеба повлияет на будущую пенсию.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Общество

Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки

«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено 10 августа в 10:28
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Экономика

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Порошенко прибыл на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».
Обновлено в 04:17
Общество

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Авто

Глава ГИБДД сделал важное для всех водителей заявление

Руководитель ГИБДД Михаил Черников выступил против знаков-ловушек для российских автомобилистов.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

На Украине показали «тачанку» для сил спецопераций

Эксплуатируется он вооружённым формированием, которое носит громкое название: 3-й отдельный полк ССО (силы специальных операций) имени Святослава Храброго.
Обновлено в 00:25
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Политика

Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии

Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».
Обновлено 10 августа в 21:00
Общество

В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки

Обновлено вчера в 23:59
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