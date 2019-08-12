По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

Общество Синоптики предупредили россиян о заморозках Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на севере Архангельской области и в восточных районов Карелии на этой неделе ожидаются заморозки до -2°С ночью.

Происшествия Задержан водитель автобуса, перевернувшегося в Курганской области 28-летний водитель автобуса Kia Granbird, перевернувшегося на 79 километре региональной трассы Курган - Куртамыш - Целинное, в результате чего пострадали пять человек, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ ( Основания задержания подозреваемого ), сообщает пресс-служба ГИБДД Зауралья.

Происшествия Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.

Спорт На «Танковом биатлоне» начался этап командных эстафет Во второй этап "Танкового биатлона" прошли 16 лучших команд, представляющих два дивизиона, по 8 команд от каждого.

Политика В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Происшествия Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.

Происшествия 10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.

Происшествия Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33 В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.

Общество В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.

Общество Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки «Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Экономика Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).

Политика Порошенко прибыл на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

Общество Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.

Авто Глава ГИБДД сделал важное для всех водителей заявление Руководитель ГИБДД Михаил Черников выступил против знаков-ловушек для российских автомобилистов.

Политика Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.

Армия и оружие На Украине показали «тачанку» для сил спецопераций Эксплуатируется он вооружённым формированием, которое носит громкое название: 3-й отдельный полк ССО (силы специальных операций) имени Святослава Храброго.

Общество Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса "Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.

Финансы Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.