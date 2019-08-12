Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалютыИзвестия 00:44
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44
Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Агент Рибери: со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку
Агент бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского "Локомотива".
Обновлено в 02:45
Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Гаджеты
Huawei запускает линию Honor Vision
Будет две разные модели, а именно Honor Vision и Honor Vision Pro .
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:31
Политика
СМИ усомнились в способности Байдена победить Трампа на выборах
Претендент на пост президента США от демократов Джозеф Байден серией ошибок и оговорок подрывает веру в способность победить Дональда Трампа на президентских выборах.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Астраханская делегация отправилась на Каспийский форум в Туркменистан
Обновлено 10 августа в 10:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Российские студенты придумали беспилотный катафалк на базе Lada
Первый в мире автомобиль для перевозки усопших без водителя придумали студенты одного из сибирских вузов.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Селтика" Джеймса Форреста, сообщает The Scottish Sun.
Обновлено в 02:33
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию
Периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации не засчитываются в страховой стаж.
Обновлено вчера в 20:15
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Общество
Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы
Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста за свободные выборы, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:39
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено 10 августа в 12:42
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Футбол
«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»
Обновлено вчера в 16:23
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп
7 августа на мероприятии Future Image Technology Communication Meeting в Пекине Xiaomi не только пообещала выпустить в этом году 64-Мп смартфон, но также неожиданно заявила о работе над 100-Мп аппаратом с датчиком Samsung.
Обновлено в 02:48
Теннис
Медведев впервые поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев, дошедший до финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под первым номером, поднялся в опубликованном 12 августа обновленном рейтинге ATP на восьмое место, что является лучшим результатом 23-летнего теннисиста в карьере.
Обновлено в 02:41