Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалютыИзвестия 00:44

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.
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Китай выпустит собственную криптовалюту

Gazeta.SPb01:40

Банк Китая сообщил, что собирается выпускать криптовалюту

ГЛАС.RU02:59

Bloomberg: народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

ТАССвчера в 23:37

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

Известия00:44

СМИ узнали о планах Народного банка КНР выпустить свою криптовалюту

REGNUM00:43

Bloomberg: Народный банк Китая намерен выпустить свою криптовалюту

РЕН ТВвчера в 23:46

Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту

ПРАЙМ02:08
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Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44

Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке

Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

Агент Рибери: со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку

Агент бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского "Локомотива".
Обновлено в 02:45
Экономика

В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек

Обновлено в 02:13
Гаджеты

Huawei запускает линию Honor Vision

Будет две разные модели, а именно Honor Vision и Honor Vision Pro .
Обновлено вчера в 18:08
Общество

Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки

Обновлено вчера в 23:31
Политика

СМИ усомнились в способности Байдена победить Трампа на выборах

Претендент на пост президента США от демократов Джозеф Байден серией ошибок и оговорок подрывает веру в способность победить Дональда Трампа на президентских выборах.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Астраханская делегация отправилась на Каспийский форум в Туркменистан

Обновлено 10 августа в 10:15
Происшествия

Пять детей погибли при пожаре в детском саду в Пенсильвании

Обновлено в 00:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Российские студенты придумали беспилотный катафалк на базе Lada

Первый в мире автомобиль для перевозки усопших без водителя придумали студенты одного из сибирских вузов.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии

Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Селтика" Джеймса Форреста, сообщает The Scottish Sun.
Обновлено в 02:33
Общество

В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию

Периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации не засчитываются в страховой стаж.
Обновлено вчера в 20:15
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Политика

Во Франции потребовали долги царской России

Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Общество

Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы

Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста за свободные выборы, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:39
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике

Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено 10 августа в 12:42
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено вчера в 20:02
Футбол

«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»

Обновлено вчера в 16:23
Общество

На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты

Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп

7 августа на мероприятии Future Image Technology Communication Meeting в Пекине Xiaomi не только пообещала выпустить в этом году 64-Мп смартфон, но также неожиданно заявила о работе над 100-Мп аппаратом с датчиком Samsung.
Обновлено в 02:48
Теннис

Медведев впервые поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, дошедший до финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под первым номером, поднялся в опубликованном 12 августа обновленном рейтинге ATP на восьмое место, что является лучшим результатом 23-летнего теннисиста в карьере.
Обновлено в 02:41
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