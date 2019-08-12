Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалютыИзвестия 00:44
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
Политика
Медведев отметил большой туристический потенциал Каспия
Обновлено в 01:40
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено 10 августа в 10:14
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Общество
«Ъ»: депутаты Госдумы намерены отрегулировать доходы аптек
В Госдуме планируют отрегулировать планы по регулированию аптечной деятельности.
Обновлено в 01:37
Политика
Королева Елизавета II жестко высказалась о британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II раскритиковала политиков в стране и обвинила их в неспособности справляться со своими задачами.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Футбол
Слуцкий назвал Мусонду лучшим игроком «Челси» своего возраста
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий оценил потенциал полузащитника Чарли Мусонды, который выступает за голландский клуб на правах аренды из «Челси».
Обновлено в 02:36
Общество
Никита Белых рассказал о работе в колонии
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT рассказал о том, чем занимается в колонии.
Обновлено в 03:06
Здоровье
Главврача бердской ЦГБ уволили после визита вице-губернатора
Краморов был уволен с поста главврача бердской ЦГБ 12 августа.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек
Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам ядерного центра
Обновлено вчера в 11:21
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Три человека погибли во время пожара в Вологодской области
"Пожар произошел в частном доме При разборе завалов обнаружены тела трех человек, проживающих в доме", - сообщил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
Обновлено вчера в 16:37
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено 10 августа в 22:33
Политика
Порошенко пришел на допрос по делу о продаже телеканала «Прямой»
Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:45
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Пропавшая в лесу на Урале женщина с ребенком вышла на связь
Анастасия Силкова, пропавшая три дня назад с семилетней племянницей в лесу в Ашинском районе Челябинской области, вышла на связь.
Обновлено в 02:30
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Экономика
Орешкин позитивно оценил повышение Fitch рейтинга России
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин позитивно оценил решение международного рейтингового агентства Fitch повысить кредитный рейтинг России до "BBB" с "BBB-".
Обновлено в 02:45
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10