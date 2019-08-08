Политика
СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»RT на русском 08:59
США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Jundle Welt.
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Происшествия
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Илью Яшина доставили в суд
Обновлено в 09:19
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Здоровье
Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение
Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшейся машины
В салоне перевернувшейся машины оказались в беспомощном положении ребенок и пожилая женщина.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Боевую машину на шасси «Спрут-СД» создают для ВДВ
В новой бронемашине для ВДВ соединят шасси самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД» и безэкипажный боевой модуль «Эпоха».
Обновлено в 07:35
Политика
8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии
Обновлено в 03:50
Политика
В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии
По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее
По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
Обновлено в 09:50
Политика
Поклонская посоветовала Эрдогану брать пример с Путина
Обновлено в 08:27
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Польше суд арестовал россиян после драки с фанатами в Кракове
«Суд принял решение временно арестовать 24 из 26 подозреваемых, задержанных 5 августа сотрудниками полиции возле здания торгового центра М1», - говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Обновлено в 01:46
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Музыка
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:15
Общество
Роспотребнадзор обнаружил почти 8 тысяч нарушений в выкладке молочки
Около 8 тысяч нарушений выкладки молочной продукции обнаружили при проверке магазинов, сообщили в четверг в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 03:35
Экономика
Росстат заявил о повышении цен на хлеб
Средняя цена белого хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта составляет 75,87 руб./кг, это на 8,3% превышает стоимость прошлого года.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Врачи поставят протез руки избитой девочке из Ингушетии
Обновлено в 07:46
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Футбол
Семак считает, что матч с «Динамо» станет тяжелым для «Зенита»
Малком может выйти на поле и в стартовом составе, но вопрос решат перед матчем.
Обновлено в 06:11
Политика
Косово предложили отдать России
Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Пятеро человек отравились угарным газом под Челябинском
В доме случилась утечка газа, в результате чего пострадало пять человек. Среди отравившихся оказались трое детей.
Обновлено вчера в 21:16