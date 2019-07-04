Общество

Санитары связи: в России проверят безопасность 5GИзвестия вчера в 17:02

С документом ознакомились «Известия». В ходе исследования предстоит определить уровень излучения, при котором 5G безопасен, и проверить, насколько обоснованна радиофобия россиян, следует из проекта техзадания (есть у «Известий»).
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Санитары связи: в России проверят безопасность 5G

Государство стремится развеять страхи, связанные с внедрением 5G в России. Профильные ведомства, среди которых Минздрав и Минкомсвязь, намерены проанализировать влияние сетей пятого поколения на здоровье людей, говорится в протоколе межведомственного совещания. С документом ознакомились «Известия».
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ТАССвчера в 18:55

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