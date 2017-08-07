Общество

СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровьеРБК вчера в 20:59

Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Читать в источнике
с чего всё началось

Санитары связи: в России проверят безопасность 5G

Государство стремится развеять страхи, связанные с внедрением 5G в России. Профильные ведомства, среди которых Минздрав и Минкомсвязь, намерены проанализировать влияние сетей пятого поколения на здоровье людей, говорится в протоколе межведомственного совещания. С документом ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Российские ведомства изучат влияние 5G-сетей на здоровье жителей

РЕН ТВвчера в 19:10

СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье

РБКвчера в 20:59

Власти Москвы одобрили проверку влияния 5G на здоровье

Вечерняя Москвавчера в 20:14

Влияние сетей 5G на здоровье изучат в России

News.ruвчера в 19:13

«Известия» сообщили о планах ведомств исследовать влияние на 5G на здоровье

Интерфаксвчера в 23:08

«Известия»: в России проанализируют влияние сетей 5G на здоровье населения

ТАССвчера в 18:55

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Известиявчера в 18:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Путин рассказал о планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено вчера в 14:56
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Спорт

В Неаполе прошло открытие летней Универсиады-2019

Обновлено вчера в 17:23
Общество

«При виде меня люди начинают креститься»: как живёт в Екатеринбурге студентка в хиджабе

Обновлено вчера в 23:40
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море

Обновлено вчера в 05:59
Наука

Магнитная робомедуза вырыла яму

Немецкие инженеры создали робомедузу, управляемую внешним магнитным полем.
Обновлено вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО

В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет

Обновлено вчера в 11:36
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Åbo Underrättelser (Финляндия): по рельсам через всю Сибирь (Åbo Underrättelser)

Отпраздновав Мидсоммар (праздник середины лета — прим. перев.) во Владивостоке, городе с поразительно европейской атмосферой и архитектурой, часть нашей группы отправляется домой через южнокорейский Сеул.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Религия

Священный синод РПЦ впервые пройдёт на Валааме

«В этом году впервые в Валаамском ставропигиальном монастыре пройдёт очередное заседание Священного синода», — сказал пресс-секретарь.
Обновлено вчера в 11:24
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Общество

В Канске оценивают ущерб от подтопления

Обновлено вчера в 23:38
Экономика

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье

Минздрав назвал причины смертности женщин в России

Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой объяснили, почему она никогда не выйдет замуж

Ольге посоветовали перестать выставлять напоказ «пятую точку», потому что, публикуя такие снимки, она может так никогда и не выйти замуж.
Обновлено вчера в 22:00
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Космос

LightSail 2 отправляет 1-й сигнал из своего испытательного полета

Организация по защите космического пространства "Планетарное общество" недавно подтвердило, что их космический корабль LightSail 2 отправил свои первые сигналы на Землю из космоса.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры в Индии

Домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище в Индии. На Youtube можно увидеть видео происшествия.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное