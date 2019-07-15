Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.

с чего всё началось

В последний раз об интересе бахрейнских компаний к вложениям в Крым Довина заявлял в августе 2018 года. Тогда он сказал «Известиям», что инвесторы из Бахрейна и Китая готовы потратить более €100 млн ($112 млн) на строительство электростанций и других инфраструктурных проектов на полуострове.

СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым

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