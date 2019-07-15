Экономика

Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИРИА Новости 21:46

Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.
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Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.
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СМИ: в Бахрейне решили направить полмиллиарда евро на развитие Крыма

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РБК23:27

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На Ближнем Востоке захотели вложить в Крым 500 миллионов евро

Lenta.ru20:09

Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ

РИА Новости21:46

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Известия19:03
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:47, Вашингтон
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Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских наций

Вопросы к судье и первый финал Сенегала за 17 лет В первом полуфинальном матче Кубка Африки сошлись Сенегал и Тунис, при этом фаворитами противостояния считались "львы Теранги", которые привезли в Египет очень сильный состав во главе с Садио Мане.
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Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
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В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
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Глава Нижнеудинского района ушел в отставку

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Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

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Обновлено 12 июля в 12:42
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Эрдоган назвал покупку С-400 важнейшей сделкой для Турции

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Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
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В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

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Названы 10 самых популярных иномарок в России

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
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Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
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Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
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Эксперты зафиксировали открытие в инопланетный портал

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