В сентябре 2017-го газета Financial Times оценила его в $5,1 млрд и назвала одним из самых дорогих стартапов в данной сфере. Исполнительный директор компании Стюарт Баттерфилд тогда не исключал, что Slack выйдет на IPO и говорил, что это может произойти в 2018 году.

СМИ сообщили о планах Slack выйти на IPO в 2019 году

Энергетика Энергетика Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти Сокращение добычи нефти для ОПЕК составит 2,8%, для всех стран вне ОПЕК - 2% от уровня октября 2018 года, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Габдан по итогам заседания ОПЕК+.

Экономика Экономика Минфин США вновь отсрочил санкции для En+, РУСАЛа и «Группы ГАЗ» Министерство финансов США снова продлило сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами РУСАЛа, En+, «Группы ГАЗ» и «Евросибэнерго», а также контрактов с этими компаниями.

Экономика Экономика АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира» АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Экономика Экономика Живущих за чертой бедности россиян стало меньше Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.

Экономика Экономика Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.

Экономика Экономика ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.

Экономика Экономика Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе Еще большую поддержку рынку акций оказали новости о том, что страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день.

Экономика Экономика Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году.

Экономика Экономика Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.

Экономика Экономика Суд в Киеве снял арест с имущества «дочки» Проминвестбанка «Удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка», — говорится в сообщении.

Экономика Экономика Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.

Экономика Экономика Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Экономика Экономика Курс биткойна обновил минимум почти за 16 месяцев Средний курс биткойна в пятницу опустился ниже отметки в $3,3 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум августа 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Экономика Экономика Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.