Экономика
СМИ сообщили о планах Slack выйти на IPO в 2019 году
СМИ сообщили о планах Slack выйти на IPO в 2019 годуРБК20:28
В сентябре 2017-го газета Financial Times оценила его в $5,1 млрд и назвала одним из самых дорогих стартапов в данной сфере. Исполнительный директор компании Стюарт Баттерфилд тогда не исключал, что Slack выйдет на IPO и говорил, что это может произойти в 2018 году.
РБК20:28
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Энергетика
Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти
Сокращение добычи нефти для ОПЕК составит 2,8%, для всех стран вне ОПЕК - 2% от уровня октября 2018 года, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Габдан по итогам заседания ОПЕК+.
Обновлено в 21:37
Экономика
Минфин США вновь отсрочил санкции для En+, РУСАЛа и «Группы ГАЗ»
Министерство финансов США снова продлило сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами РУСАЛа, En+, «Группы ГАЗ» и «Евросибэнерго», а также контрактов с этими компаниями.
Обновлено в 20:17
Экономика
АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»
АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 16:08
Экономика
Живущих за чертой бедности россиян стало меньше
Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 21:41
Экономика
Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах
C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.
Обновлено в 17:21
Экономика
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 16:25
Экономика
Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе
Еще большую поддержку рынку акций оказали новости о том, что страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день.
Обновлено в 12:52
Экономика
Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек
Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году.
Обновлено в 16:39
Экономика
Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов
Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Экономика
Суд в Киеве снял арест с имущества «дочки» Проминвестбанка
«Удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка», — говорится в сообщении.
Обновлено в 13:17
Экономика
Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 12:03
Экономика
Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году
Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Обновлено в 11:38
Экономика
Курс биткойна обновил минимум почти за 16 месяцев
Средний курс биткойна в пятницу опустился ниже отметки в $3,3 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум августа 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 13:28
Экономика
Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами
Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.
Обновлено в 14:09
Энергетика
Премьер Молдавии рассказал об альтернативе российскому газу
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что румынский газ для республики может стать альтернативой российскому.
Обновлено в 17:10