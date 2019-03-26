«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в РоссииRT на русском 06:33

В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники "Ъ".

с чего всё началось

Компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну. Об этом информирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Отмечается, что у концерна три завода в России: в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске Ленинградской области.

«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в России

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