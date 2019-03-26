Авто

«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в РоссииRT на русском 06:33

Компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну. Об этом информирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Отмечается, что у концерна три завода в России: в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске Ленинградской области.
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с чего всё началось

Ford не ищет легковых путей

В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:17

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Компания «Форд» может закрыть свой автозавод во Всеволожске

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Акционеры Ford Sollers в ближайшее время определятся с параметрами реструктуризации

ТАСС05:16
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
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Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера

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Армия и оружие

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Обновлено в 02:17
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Экономика

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Жительница поселка Фрунзе в ЛНР получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 00:27
Общество

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Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
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Боевая машина десанта столкнулась с автомобилем Land Rover вечером в понедельник в Зареченском районе Тулы.
Обновлено в 06:34
Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражений

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Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
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Стала известна сумма призовых Загитовой за прошедший сезон

Обновлено в 06:27
Экономика

В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий

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В Новокузнецке родилась первая тройня в Кузбассе в 2019 году

Обновлено в 05:54
Политика

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Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
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Президент Мексики потребовал от Испании извиниться за конкистадоров

Обновлено в 06:06
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Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
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Футбол

Далер Кузяев пропустит от 6 до 8 недель из-за травмы колена

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В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
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Обновлено вчера в 14:59
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Обновлено вчера в 10:34
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