Футбол
СМИ сообщили о переходе футболиста «Арсенала» в «Спартак»РБК 07:32
По информации издания, трансфер 27-летнего голкипера состоится после одобрения сделки советом директоров столичного клуба. Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт с Левашовым будет подписан на пять лет. По данным газеты, за вратаря «Спартак» заплатит €1 млн отступных.
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