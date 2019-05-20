СМИ сообщили о переходе футболиста «Арсенала» в «Спартак»РБК 07:32

По информации издания, трансфер 27-летнего голкипера состоится после одобрения сделки советом директоров столичного клуба. Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт с Левашовым будет подписан на пять лет. По данным газеты, за вратаря «Спартак» заплатит €1 млн отступных.

СМИ сообщили о переходе футболиста «Арсенала» в «Спартак»

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