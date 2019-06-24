Футбол
СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс»РБК 04:57
Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промес подписал контракт с амстердамским «Аяксом» до лета 2024 года. Об этом сообщает издание De Telegraaf. 27-летний футболист заключил контракт с полуфиналистом Лиги чемпионов до лета 2024 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
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Международная команда астрономов обнаружила новый коричневый карлик, являющийся одним из наиболее массивных объектов своего рода, открытых на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 23:51
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В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
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Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова заявила, что знает имя убийцы ее мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
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Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
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Обновлено в 10:44