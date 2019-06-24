СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс»РБК 04:57

Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промес подписал контракт с амстердамским «Аяксом» до лета 2024 года. Об этом сообщает издание De Telegraaf. 27-летний футболист заключил контракт с полуфиналистом Лиги чемпионов до лета 2024 года.

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