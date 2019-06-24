Футбол
СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс»РБК 04:57
Сумма трансфера составила менее €22 млн. Издание отмечает, что ради перехода в «Аякс» Промес отказал нескольким клубам. В «Севилью» голландец перешел летом 2018 года из московского «Спартака».
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