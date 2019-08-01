Политика

СМИ сообщили о новых санкциях США по делу СкрипалейРИА Новости вчера в 23:20

Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с делом Скрипалей, пишет
 Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
РБКвчера в 23:54

Подробнее о событии

В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

Газета.Ru02:00

Трамп издал указ, касающийся закона о химоружии, в несоблюдении которого обвиняется Россия

ТАССвчера в 23:45

Трамп подписал указ о введении нового пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей

Эхо Москвы01:00

СМИ узнали о введении новых санкций США против России по делу Скрипалей

РБКвчера в 23:54

СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

РИА Новостивчера в 23:20

Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»

Известиявчера в 23:09

СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей

RT на русском00:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Авто

Новый Renault Duster получил более экономичный мотор

Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук

Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество

Названы российские регионы с наибольшим числом абортов

Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Экономика

Крымское солнце пригрело инвестора

Большинство станций общей мощностью 300 МВт банкротятся и постепенно переходят под контроль основных кредиторов — российских госбанков — из-за долгов на сумму около 60 млрд руб. При низком российском тарифе на электроэнергию эта генерация стала нерентабельной, и, по данным "Ъ", банки готовы продать ее по оценочной стоимости.
Обновлено вчера в 19:02
Кино

Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв

Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В США внучка Кеннеди умерла от передозировки

Обновлено в 00:49
Общество

Экс-глава «Билайна» оказался создателем «Uber для видео»

Бывший гендиректор «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Михаил Слободин, в 2017 году объявленный в международный розыск по уголовному делу о даче взяток, несколько месяцев назад был замечен на бизнес-конференции B2B Marketing Expo 2019 в Лондоне.
Обновлено в 02:01
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Здоровье

Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание

"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено вчера в 11:21
Здоровье

Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи

В Великобритании 46-летняя женщина чуть не лишилась ноги и даже могла умереть из-за сепсиса и гангрены после того, как приняла джакузи с бритвенным порезом.
Обновлено в 01:11
Политика

МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы

Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Политика

Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Обновлено в 01:39
Общество

Дождливая погода ожидается в Иркутской области на выходных

Обновлено в 02:20
Политика

Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД

Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:07
Общество

В Госдуме предложили выдавать нуждающимся семьям детские автокресла

В Госдуме предложили бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям.
Обновлено в 00:00
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Энергетика

Добыча нефти в РФ за семь месяцев выросла на 2%

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2019 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 325,01 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
Обновлено в 01:57
Футбол

Шюррле: уже забивал ЦСКА, было бы неплохо повторить

Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых.
Обновлено в 02:43
Наука

В США создали «робота-таракана» для поисково-спасательных операций

Обновлено 31 июля в 22:05
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт

Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.
Обновлено вчера в 10:29
Технологии

Каждый третий пользователь рунета смотрит стримы

Треть (33%) активных пользователей хотя бы несколько раз в год смотрели прямые трансляции в интернете.
Обновлено вчера в 22:56
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное