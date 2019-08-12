Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банковРБК 21:04
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.Российская газета14:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:43, Вашингтон
Гаджеты
Эксперт опроверг информацию о заводских вирусах на бюджетных смартфонах на Android у россиян
Угроза покупки недорогих смартфонов на платформе Android со встроенными вредоносными приложениями, о которой ранее писали СМИ, неактуальна для России.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 21:16
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Общество
В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО
Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие
Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке
Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Погибшие на полигоне под Архангельском испытывали новое специзделие
В результате погибли пять человек. Ранее в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве в ходе испытаний на полигоне.
Обновлено в 08:55
Общество
Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница
На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.
Обновлено в 10:51
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
На Енисейском рынке Красноярска произошел пожар
Крупный пожар вспыхнул на Енисейском рынке в Красноярске, площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров, пишет News.ru со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Кажется, левша: как разобраться и чем помочь ребенку
Многие родители и учителя до сих пор пытаются изменить своих детей и учеников. Чего с истинными левшами делать категорически нельзя.
Обновлено в 19:30
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Политика
Reuters назвал вероятного нового посла США в России
Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
Обновлено в 20:25
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено в 20:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах
Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.
Обновлено в 05:47
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Культура
В Харбине открылся Третий Российско-китайский фестиваль культуры и искусства
Для участия в Третьем Российско-китайском фестивале культуры и искусства приглашены 16 коллективов из 13 стран, такие как симфонический хор Свердловской филармонии, детско-юношеский симфонический оркестр Хабаровского края, камерный оркестр-ансамбль Канадзава из Японии, Пусанский духовой оркестр и ансамбль города Кванджу из Южной Кореи, хор "Золотой колокол" из Праги (Чехия).
Обновлено в 21:57
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Авто
Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки
Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки.
Обновлено в 06:15