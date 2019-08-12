Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банковРБК 21:04

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Вам звонят из банка

Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.
Российская газета14:35

Подробнее о событии

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Lenta.ru18:48

Вам звонят из банка

Российская газета14:35

Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков

Известия16:21

Клиентов банков предупредили о новом виде телефонного мошенничества

URA.Ru19:59

Аферисты от имени банков списывают у владельцев карт миллионы

РИА Новости01:00

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

РБК21:04

СМИ узнали о новом виде телефонного обмана банковских клиентов

Коммерсантъ21:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:43, Вашингтон
Гаджеты

Эксперт опроверг информацию о заводских вирусах на бюджетных смартфонах на Android у россиян

Угроза покупки недорогих смартфонов на платформе Android со встроенными вредоносными приложениями, о которой ранее писали СМИ, неактуальна для России.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Теннис

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 21:16
Культура

Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка

Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Общество

В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО

Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие

Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке

Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Кино

В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп

Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья

Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Погибшие на полигоне под Архангельском испытывали новое специзделие

В результате погибли пять человек. Ранее в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве в ходе испытаний на полигоне.
Обновлено в 08:55
Общество

Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница

На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.
Обновлено в 10:51
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Финансы

Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам

Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

На Енисейском рынке Красноярска произошел пожар

Крупный пожар вспыхнул на Енисейском рынке в Красноярске, площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров, пишет News.ru со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 09:31
Здоровье

Кажется, левша: как разобраться и чем помочь ребенку

Многие родители и учителя до сих пор пытаются изменить своих детей и учеников. Чего с истинными левшами делать категорически нельзя.
Обновлено в 19:30
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал

В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Политика

Reuters назвал вероятного нового посла США в России

Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
Обновлено в 20:25
Политика

Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа

Обновлено в 17:07
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено в 10:35
Культура

Посвященный коллекционеру Щукину поезд запустят в московском метро

Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман

40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку

Обновлено в 20:41
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах

Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.
Обновлено в 05:47
Происшествия

МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского

Обновлено в 11:48
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 01:03
Культура

В Харбине открылся Третий Российско-китайский фестиваль культуры и искусства

Для участия в Третьем Российско-китайском фестивале культуры и искусства приглашены 16 коллективов из 13 стран, такие как симфонический хор Свердловской филармонии, детско-юношеский симфонический оркестр Хабаровского края, камерный оркестр-ансамбль Канадзава из Японии, Пусанский духовой оркестр и ансамбль города Кванджу из Южной Кореи, хор "Золотой колокол" из Праги (Чехия).
Обновлено в 21:57
Футбол

Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ

Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Сирийская армия ликвидировала трех полевых командиров в Идлибе

Обновлено в 20:59
Авто

Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки

Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки.
Обновлено в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное