Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банковГазета.Ru 02:47

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета". Согласно новой схеме, грабители сообщают клиенту банка о попытке вывести средства со счета в другом регионе.
Читать в источнике
Комментировать97
с чего всё началось

Вам звонят из банка

Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.
Российская газетавчера в 14:35

Подробнее о событии

Вам звонят из банка

Российская газетавчера в 14:35

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

РБКвчера в 21:04

Эксперт прокомментировал сообщения о новом виде мошенничества от имени банков

RT на русском08:11

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

РИА Новости02:25

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Известия04:41

Опять развод на миллионы. В России появился новый вид мошенничества

Аргументы и Факты06:49

Владельцы банковских карт оказались в опасности

Deita.ruвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Полицейские сломали руку продюсеру ВГТРК при задержании

Полицейские сломали руку продюсеру ВГТРК Максиму Сечко во время задержания по подозрению в хулиганстве, но так и не нашли доказательств его вины.
Обновлено в 08:34
Общество

Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге

Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Общество

Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Обновлено в 07:30
Происшествия

Потолок обрушился в томской школе, построенной менее года назад

В Томске обрушился потолок в школе "Перспектива" по адресу улица Никитина, дом 6. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 07:33
Политика

Кремль осудил жестокость полиции на митингах

Обновлено в 06:27
Общество

Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей

Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Культура

На аукцион выставят репродукции работ Бэнкси

Обновлено в 01:23
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Экономика

Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов

Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
Политика

Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянам

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 07:08
Политика

Киев объявил российского дипломата персоной нон грата

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Игумена отстранили от служения за жесткое крещение ребенка

Игумен храма Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине Фотий (Василий Нечепоренко) отстранен от службы на год.
Обновлено вчера в 03:45
Политика

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию

Президент России посетит Францию 19 августа, где проведет переговоры с лидером республики Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 07:06
Футбол

Иван Ордец: Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди

Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди, сказал 27-летний украинец в интервью Sport24.ru.
Обновлено в 05:16
Кино

Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia 2019

Обновлено в 06:48
Происшествия

Неизвестные пригрозили отравить продукты в российских гипермаркетах

Обновлено в 07:05
Общество

9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поделилась откровенным фото в ванной

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала подписчикам в «Инстаграме» откровенный снимок.
Обновлено в 06:49
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу

«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика

Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Директор ФБК Иван Жданов внезапно оказался на свободе

Первый и второй административный аресты связаны с участием незарегистрированного кандидата в Мосгордуму в протестных акциях.
Обновлено в 08:01
Происшествия

На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес

Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Ясиноватую из танков — СЦКК

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах

Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.
Обновлено в 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное