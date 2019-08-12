Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.

с чего всё началось

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт.

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

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