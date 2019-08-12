Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банковРБК вчера в 21:04

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт.
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с чего всё началось

Вам звонят из банка

Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.
Российская газетавчера в 14:35

Подробнее о событии

Аферисты от имени банков списывают у владельцев карт миллионы

РИА Новостивчера в 01:00

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

Известиявчера в 23:58

Вам звонят из банка

Российская газетавчера в 14:35

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

РБКвчера в 21:04

СМИ узнали о новом виде телефонного обмана банковских клиентов

Коммерсантъвчера в 21:50

СМИ рассказали о новом виде мошенничества от имени банков

RT на русскомвчера в 23:16

Как россияне «дарят» мошенникам миллионы. Четыре реальные истории

Аргументы и Фактывчера в 11:20
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Происшествия

Опубликованы имена погибших при взрыве на полигоне под Архангельском

Обновлено 11 августа в 12:40
Происшествия

МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского

Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.
Обновлено вчера в 11:48
Здоровье

Приморские врачи спасли жизнь матери и ребенку

Обновлено вчера в 04:21
Общество

ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей

Обновлено вчера в 09:11
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Обновлено вчера в 15:52
Политика

В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Технологии

Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства

Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.
Обновлено 11 августа в 07:30
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

В Белом море эвакуировали пассажиров экскурсионного судна

Сотрудники МЧС провели эвакуацию пассажиров экскурсионного судна, которое село на мель в акватории Белого моря.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы

Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Политика

Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:25
Автоспорт

Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»

Обновлено вчера в 07:58
Кино

Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома»

Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, рассказал «Ведомостям» представитель оператора.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Юрий Семин назвал клубы РПЛ с наиболее сильными составами

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что клубу требуется усиление состава для конкуренции в чемпионате России.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

В «Турпомощи» заявили о нанесенном бюджету Грузии «большом ударе»

Для общего бюджета Грузии невырученные «туристические деньги пиковых месяцев будут большим ударом», резюмировал Осауленко.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

В Хабаровском крае медведь убил грибника

Обновлено в 00:06
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

В Красноярском крае жителям села Каменка в Ачинском районе, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома.
Обновлено вчера в 23:34
Финансы

Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз

Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Гаджеты

«Белые хакеры» устроили соревнования по взлому автомобилей

На конференции о безопасности хакеры попробовали свои силы во взломе блоков управления автомобилями в попытке захватить управление функциями бортового компьютера.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено 11 августа в 18:39
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено 11 августа в 01:03
Происшествия

Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей

Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину

Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии

В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Теннис

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск в первом круге турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Космос

В России разработают новый скафандр для прогулок по Луне

Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку

В селе Ильинка Ханкайского района обнаружили мертвой девочку возрастом 1 год 9 месяцев.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал

В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено вчера в 11:43
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