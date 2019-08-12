Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банковРБК вчера в 21:04
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт.
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с чего всё началось
Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.Российская газетавчера в 14:35
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МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
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Здоровье
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Общество
ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
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Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства
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Происшествия
В Белом море эвакуировали пассажиров экскурсионного судна
Сотрудники МЧС провели эвакуацию пассажиров экскурсионного судна, которое село на мель в акватории Белого моря.
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Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы
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Обновлено вчера в 05:04
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
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Автоспорт
Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»
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Кино
Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, рассказал «Ведомостям» представитель оператора.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Юрий Семин назвал клубы РПЛ с наиболее сильными составами
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что клубу требуется усиление состава для конкуренции в чемпионате России.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
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Для общего бюджета Грузии невырученные «туристические деньги пиковых месяцев будут большим ударом», резюмировал Осауленко.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Происшествия
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В Красноярском крае жителям села Каменка в Ачинском районе, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома.
Обновлено вчера в 23:34
Финансы
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Обновлено вчера в 16:39
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«Белые хакеры» устроили соревнования по взлому автомобилей
На конференции о безопасности хакеры попробовали свои силы во взломе блоков управления автомобилями в попытке захватить управление функциями бортового компьютера.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
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Обновлено 11 августа в 18:39
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 11 августа в 01:03
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
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Происшествия
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Происшествия
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В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Теннис
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Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск в первом круге турнира в Цинциннати (США).
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Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Космос
В России разработают новый скафандр для прогулок по Луне
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
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В селе Ильинка Ханкайского района обнаружили мертвой девочку возрастом 1 год 9 месяцев.
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Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено вчера в 11:43