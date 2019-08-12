Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банковРБК вчера в 21:04

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт.
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с чего всё началось

Вам звонят из банка

Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.
Российская газетавчера в 14:35

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Вам звонят из банка

Российская газетавчера в 14:35

«Российская газета» сообщила о новом виде телефонного обмана банковских клиентов

Коммерсантъвчера в 21:50

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

РБКвчера в 21:04

Клиентов банков предупредили о новом виде телефонного мошенничества

URA.Ruвчера в 19:59

СМИ рассказали о новом виде мошенничества от имени банков

RT на русскомвчера в 23:16

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

Известиявчера в 23:58

Раскрыт способ мошенничества через мобильные банки

РЕН ТВ00:28
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