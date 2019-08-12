Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банковРБК вчера в 21:04
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт.
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с чего всё началось
Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.Российская газетавчера в 14:35
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«Российская газета» сообщила о новом виде телефонного обмана банковских клиентов
Коммерсантъвчера в 21:50
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Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Космос
В России предложили создать новый космический скафандр
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Культура
ЦБ выпустил монеты в честь «Бременских музыкантов»
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Происшествия
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Армия и оружие
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Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
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Футбол
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Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера» Мирча Луческу сказал, что вполне может вернуться в футбол после своего отпуска.
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Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Наука
Ожирение провоцирует развитие рака, выяснили ученые
Британские ученые обнаружили, что ожирение и избыточный вес провоцируют риск развития рака по меньшей мере в два раза.
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Политика
Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота
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Политика
Мадуро сменил семерых министров и создал новое министерство
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил семерых новых глав министерств.
Обновлено вчера в 21:59
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Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах
Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).
Обновлено вчера в 11:19
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Наука
Студентов отчислят по рекомендации искусственного интеллекта
Студентов российских вузов уже скоро смогут отчислить по рекомендации искусственного интеллекта.
Обновлено 11 августа в 22:20
Экономика
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Обновлено в 01:36
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
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Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено вчера в 04:34
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
Учитывая опыт операции в Сирии, разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна
Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
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Финансы
Курс доллара и евро вновь вырос
Курс доллара и евро вновь вырос Курс валют на сегодня, 13 августа.
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Прошли похороны погибших под Северодвинском работников ядерного центра
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Армия и оружие
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Первые образцы выпустили в 1980-ых годах на базе танка Т-80.
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Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело
В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06